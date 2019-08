Tra i passanti con un taglierino | denunciato

Roma - Gucci Mane cammina senza maglietta in centro Tra l'indifferenza dei passanti : Un video a dir poco singolare e per certi versi misterioso sta catturando le attenzioni degli appassionati italiani di rap. La clip girata in pieno centro a Roma, precisamente in Piazza del Popolo, immortala Gucci Mane – sostanzialmente il nome più rappresentativo della trap a livello globale, una vera e propria icona, che gode di estrema popolarità in tutto il mondo – mentre passeggia tranquillamente senza maglietta, e soprattutto, senza che ...

Torino - coppia bollente lo fa in sTrada davanti ai passanti : Due ragazzi fanno sesso in pieno centro a Torino alla luce del giorno, contro il muro dell'Ospedale Oftalmico, totalmente incuranti dei passanti. Pochi secondi, 19 in totale, ma sufficienti a destare un certo scalpore. Da qualche giorno gira in rete il video di due ragazzi che fanno sesso alla luce del sole e in pieno centro a Torino. I due vengono ripresi mentre danno pieno sfogo davanti a tutti alle loro pulsioni appoggiati al muro ...

Padova - ho steso dei cadaveri per sTrada coi commenti dei passanti. E tutti restavano impietriti : di Dodicianni Sono buffe le cene di Natale. Sono buffi i parenti, le frasi di circostanza, i sorrisi finti e i calcetti sotto al tavolo. Eppure ho sempre amato la mia famiglia e i suoi controsensi, perché di famiglia pur sempre si tratta. L’ho amata anche quando, un Natale, ho sentito piovere come una secchiata in faccia la famosa goccia che ha fatto traboccare la mia cisterna di pazienza. “Sì però questi negri francamente potrebbero stare anche ...

C'è un bancomat impazzito che regala soldi. Delirio Tra i passanti - dove si trova il "tesoretto" : Tutti a dire che Londra è cara e che soggiornarci equivale ad un salasso! La capitale ha trovato il modo di riabilitarsi da questi luoghi comuni. Qualche giorno fa, presso la metropolitana di Bond Street, un bancomat impazzito ha cominciato ad elargire banconote in tagli da 20 sterline (l' equivalen

EnTra armato in un bar e minaccia i passanti : ferito dopo una sparatoria con la polizia : Un ex militare di 50 anni è rimasto ferito dopo un conflitto a fuoco avuto con la polizia nei pressi del bar 'Chimera' a...