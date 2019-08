Roberto Baggio Magie | rimpianti e quel rigore sbagliato ai mondiali degli Usa

Roberto Baggio - 25 anni fa il rigore fallito in finale mondiale contro il Brasile. Storia di penalty decisivi - nel bene e nel male : Il pallone che vola oltre la traversa nei 40 o forse 50 gradi all’ombra di Pasadena, Taffarel che esulta mentre è ancora in caduta, la testa col codino modellato in mini dreadlocks per l’occasione che si abbassa mestamente mentre la panchina del Brasile, campione del mondo da pochi secondi, invade il terreno di gioco del Rose Bowl per festeggiare il titolo. A pochi metri da Romario e Bebeto festanti, capitan Baresi piange, consolato ...

Roberto Baggio e il rigore sbagliato a Usa '94 : Per quelli che la vissero, l’estate del 1994 finì che era appena cominciata, alta sopra la traversa. Era il 17 luglio, le tre e mezzo di pomeriggio a Los Angeles, e il pallone volò in cielo. Quasi nessuno lo vide scendere, o seppe dove andò a finire. Il ragazzo che l’aveva calciato si mise le mani ai fianchi e abbassò la testa, a guardare il prato sotto i suoi piedi. Rimase lì per un po’. Quasi nessuno lo vide muoversi, o seppe dove andò a ...