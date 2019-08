Gigio Donnarumma nel mirino del Psg | se parte Neymar

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2019) Resta incerto il futuro di. Il brasiliano ribadisce la sua intenzione di lasciare il Psg e tornare al Barcellona ma non si registrano novità sulla trattativa, che resta di difficile soluzione. Il club di Ligue 1 continua a pretendere solo cash per lasciare partire l’attaccante, i blaugrana me

acmilan : ?? 46' @PReina25 comes on for Gigio / Primo cambio per il Milan: fuori Donnarumma, dentro Reina #MilanBenfica 0-0… - Libero_official : Psg, la voce dalla Francia fa tremare i tifosi del Milan: intreccio tra Neymar e Donnarumma - koki5_3 : RT @TeamMilanAC: Gigio Donnarumma ???? -