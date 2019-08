Gazzetta | Il braccio di ferro con l’Inter è un suicidio per Icardi

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2019) Il casosi fa più acceso ogni giorno che passa. Ad un mese dalla chiusura del mercato appare sempre più probabile che l’argentino resti all’Inter. Una soluzione che Mauro ha sempre voluto, ma che rappresenta una sconfitta per entrambe le parti, ma soprattutto percome sottolinea Alberto Cerruti sulladello Sport. Ma soprattutto è vero che quando si chiuderà il mercato il 2 settembre,si renderà conto che dovrà vedere tutte le partite dei suoi compagni in televisione, perdendo la vetrina del campionato e soprattutto della Champions League, con l’aggravante di essere definitivamente escluso della nazionale argentina, come appena accaduto in occasione della Coppa America. Ed è vero chetra due anni non sarebbe troppo vecchio per giocare, soprattutto uno con le sue qualità, ma è ancor più vero che se è stato difficile trovare squadra adesso ...

