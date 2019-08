Bologna | al via lo sgombero del centro sociale Xm24 | molti attivisti asserragliati

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2019) È cominciato intorno alle 5.30 lodello spazio pubblico autogestitoin via Fioravanti, in zona Bolognina nella prima periferia di. Carabinieri e polizia, aprendo una rete, sono entrati dentro il. Parte di agenti e militari in tenuta antisommossa sono fuori dall’edificio dove si è radunata una cinquantina di. Chiuse alla circolazione le via adiacenti alla struttura: una parte di via Bolognese, la rotonda Alex Langer, via Fioravanti e via Tibaldi. Una parte degliè all’interno dell’edificio, mentre tre o quattro sono seduti sul tetto dell’ex mercato ortofrutticolo e sventolano bandiere. “Resistiamo e resisteremo contro il nulla che avanza“, avevano annunciato nei giorni scorsi i militanti deldopo un incontro in Comune alla ricerca di nuovi spazi, “prepariamoci tutte e tutti a una giornata che avremmo voluto ...

giusmo1 : Moto d'acqua, @ValerioLoMuzio sentito in questura. Il giornalista: 'Portate avanti le mie domande' - giusmo1 : Cercansi volontari nel parco delle Foreste casentinesi per il censimento di cervi e lupi - MatteoRichetti : Ci sarebbe un’altra soluzione: tenerci i lavoratori a #Sassuolo e mandare il sindaco in Russia. Risolveremmo due pr… -