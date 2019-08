Affidi | la Ferilli dice la sua | Non esiste un caso Bibbiano

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 6 agosto 2019) Pina Francone L'attrice "salva" il Partito Democratico e sostiene che non esiterebbe un, bensì unFoti, in riferimento allo psicologo "Io non credo che esista un", parola di Sabrina. L'attrice romana ha commentato l'inchiesta Angeli e Demoni e lo fa con cognizione di causa, avendo da poco trattato la delicata e controversa tematica deglidei minori nella fiction L'amore strappato, una serie che ha raccontato la storia di una bambina allontanata dalla sua famiglia per le false accuse di abusi sessuali della cugina nei confronti del padre. La 55enne, intervistata da Il Fatto Quotidiano,: "Abisogna capire chi ha sbagliato e in che termini, ma quello che è accaduto lì è quello che probabilmente è accaduto nella Bassa modenese e in tanti altri centri e tribunali d'Italia. Il problema non è il luogo, ma la metodologia ...

