Sicurezza bis | la paura fa 160

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 5 agosto 2019) Alla fine lafa 160. E un emiciclo di Palazzo di Madama, già in larga parte proiettato verso le spiagge e le montagne per la vacanza ferragostana, consente a Matteo Salvini di brindare per l’approvazione del suo provvedimento con 160 voti favorevoli, 57 contrari e 21 astenuti: “Il decretobis – esulta su Facebook - più poteri alle forze dell’ordine, più controlli ai confini, più uomini per arrestare mafiosi e camorristi, è legge. Ringrazio voi, gli Italiani e la Beata Vergine Maria”. Il Capitano della Lega esce raggiante da Palazzo Madama attorno alle 20, a voto ancora in corso. Ha ricevuto le rassicurazioni dai suoi soldati, ma anche dal M5S. “Vado via perché devo incontrare alcune persone”, chiarisce mentre compulsa l’iphone stracolmo di messaggi. E sul Tav cosa succederà? ...

