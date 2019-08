Nainggolan | “Il mio cuore appartiene al Cagliari”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) Roma, 5 ago. (AdnKronos) – “La vita è un viaggio e come ogni viaggio arriva il momento in cui cercare un porto sicuro. E’ lì che decide ile il mioal Cagliari e alla Sardegna, alla famiglia rossoblù. Con questa maglia addosso sono cresciuto, ho lottato e ho sofferto. Adesso sono pronto per nuove battaglie. Sono tornato a casa, la mia casa”. E’ il messaggio video con cui Radjariabbraccia il popolo rossoblù dopo 5 anni, 4 stagioni passate alla Roma e una con la maglia dell’Inter. “So com’è l’ambiente, so che c’è da lottare, ma l’ho già fatto una volta, sono pronto a rifarlo. Avevo qualche altra offerta, ma non è stato difficile scegliere”. Parla così della scelta di tronare a Cagliari il centrocampista belga Radjain conferenza stampa dalla ‘Sardegna Arena’ al ...

Sport_Mediaset : 'Nainggolan via, Marotta lavora per la Juve'. E Radja mette il like. > - Pavoletti : Anche Giorgino dà il #bentornatoNinja @radja_nainggolan_l4 ?????? #forzacasteddu #bentornato - SkySport : ? #UltimOra #Cagliari ?? #Nainggolan ?? 'Il presidente ha fatto una cosa quasi impossibile. Mi ha convinto subito e a… -