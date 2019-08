Mamma delfino adotta un piccolo cetaceo orfano di un’altra specie | scienziati emozionati

Delfino di 3 settimane perde la Mamma e rischia di morire spiaggiato : Fabrizio Tenerelli Un cucciolo di Delfino ha rischiato di morire spiaggiato a Bordighera, in provincia di Imperia, dopo aver perso il branco nel quale c'era anche la mamma. La Guardia Costiera lo ha salvato, la speranza ora è che abbia ritrovato la strada e sia ancora vivo Un Delfino che aveva perso il branco, nel quale c’era anche la mamma, ha rischiato di morire spiaggiato, a Bordighera, in provincia di Imperia. Salvato in extremis ...