Istat | economia a passo lumaca ma verso lieve miglioramento livelli produttivi

Fonte : sportfair

(Di lunedì 5 agosto 2019) Roma, 5 ago. (AdnKronos) – L’del nostro Paese procede adi, anzi -tra dato sul Pil e produzione industriale- è praticamente ferma ma guardando in prospettiva appare uno scenario “didei”. Dalla nota mensile di luglio sull’andamento dell’italiana diffusa oggi dall’, il pil in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, in base alla stima preliminare, ha registrato nel secondo trimestre una variazione congiunturale pari a zero a sintesi di una diminuzione del valore aggiunto dell’industria e dell’agricoltura e di un contenuto incremento in quello dei servizi. Sia la domanda nazionale (al lordo delle scorte) sia la componente estera netta hanno fornito un contributo nullo. L’Istituto ...

istat_it : On line la nota mensile sull'andamento dell'economia italiana del mese di luglio 2019 #istat - Agenzia_Ansa : Stop flessione, verso un miglioramento dei livelli della produzione. A luglio si è registrato un marcato aumento de… - eziomauro : L'Istat rivede il sereno per l'economia: -