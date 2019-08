Inter | 5 reti alla Pro Sesto | mattatore Lautaro Martinez

Il Napoli sa eseguire più spartiti. Per il gioco verticale - servono nuovi Interpreti : Il Napoli verticale di Ancelotti c’è e si vede. La partita di Marsiglia ha mostrato l’autorevolezza della squadra di Ancelotti e anche sprazzi del gioco che vuole il tecnico di Reggiolo: una squadra in grado di controllare e far girare palla e poi di accelerare e a andare in porta. Lo ha mostrato raramente, ma lo ha mostrato. Soprattutto, ha mostrato le potenzialità. Ora, però, servono i calciatori in grado di produrre accelerazioni. ...

L'indiscrezione : La moglie di Macron si è sottoposta ad un segretissimo Intervento di plastica al viso : Secondo la stampa francese, la first lady francese Brigitte Macron si sarebbe sottoposta ad una plastica di ringiovanimento al viso prima di partire per le vacanze estive. Secondo alcune indiscrezioni la First Lady di Francia, Brigitte Macron, ha subito un intervento di chirurgia estetica di tre ore in un ospedale privato di Parigi, prima di partire per le vacanze estive.\\ Brigitte, che ha 25 anni più del marito Emmanuel Macron, è ...

Strage Bologna : Rampelli - ‘bene Intergruppo - via segreti e depistaggi’ : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – “Dopo 39 anni l’Italia è ancora alla ricerca della verità, storica e processuale, di quanto è accaduto a Bologna il 2 agosto del 1980. Nel rinnovare la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutta la comunità bolognese, ritengo sia una buona notizia che il Copasir abbia chiesto gli atti inerenti la Strage, precedenti e successivi. Come è altrettanto costruttiva e doverosa ...

La premiere dame Brigitte Macron si è sottoposta ad un (segretissimo) Intervento di chirurgia plastica : La premiere dameBrigitte Macron si sarebbe sottoposta ad un segretissimo intervento chirurgico durato tre ore. Lo scrive il Daily Mail. Secondo quanto riportato dai quotidiani francesi, l’intervento di Macron sarebbe avvenuto il 17 luglio all’American Hospital di Parigi, ospedale famoso per avere pazienti vip e con un reparto di chirurgia plastica considerato molto all’avanguardia. Paparazzata il 16 luglio ...

Personaggi e Interpreti di The L Word : Generation Q - i volti nuovi del sequel da Jamie Clayton a Freddie Miyares : Mancano ancora alcuni mesi al debutto autunnale su Showtime, e The L Word: Generation Q continua a prendere forma e incastrare nuovi pezzi nel puzzle del suo cast. Dopo la conferma di tre pilastri della serie originale – Jennifer Beals, Kate Moennig e Leisha Hailey – e l'annuncio di un primo gruppo di interpreti ricorrenti – Arienne Mandi, Leo Sheng, Jacqueline Toboni e Rosanny Zayas –, la produzione ha reso noti i nomi di altri nuovi ...

Serie A e Serie B - le ultime dai ritiri : 7 reti del Genoa - prima tappa a Singapore per l’Inter [FOTO] : Continua la preparazione delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione, si preannuncia una stagione scoppiettante. Scatenato il Genoa, sette gol nell’amichevole contro il Wacker Innsbruck nel ritiro austriaco, nel primo tempo in rete , Favilli e Sanabria mentre nella ripresa sale in cattedra Pinamonti, l’ex Frosinone mette a segno una tripletta. A concludere lo score Gumus, autore di una doppietta. prima tappa a ...

Vittorio Sgarbi - colpo al cuore di Silvio Berlusconi : "Servono nuovi Interpreti. Uno come Matteo Salvini è..." : Sul palco del teatro Brancaccio, alla convention di Giovanni Toti in rottura con Forza Italia, ecco Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, infatti, ha preso parte alla rassegna chiamata Italia in Crescita (dove si è presentata anche Laura Ravetto, che prima del via, ai giornalisti, ha consegnato parole

Interior design - le pareti diventano trasparenti e «flessibili» : La vita di tutti noi è sempre più nomade, imprevedibile, soggetta a repentini e inaspettati mutamenti che ci portano a cambiare casa più spesso di una volta, o a...