Gianni Sperti replica a Mario Serpa | “Sei stato tu a tornare con Claudio Sona dopo il

Gianni Sperti replica dopo le frecciatine di Serpa : 'Sei tu che tornasti con Claudio Sona' : Prosegue il botta e risposta tra Mario Serpa e alcuni dei volti di Uomini e donne. L'ex corteggiatore ed opinionista del dating show di Maria De Filippi è andato letteralmente su tutte le furie nel momento in cui ha avuto modo di vedere che il suo ex fidanzato Claudio Sona, accusato di aver ingannato la trasmissione, si trovava in vacanza con alcuni degli autori di U&D. Immediata la reazione di Raffaella Mennoia che ha difeso Claudio dalle ...

Mario Serpa - Gianni Sperti di Uomini e Donne tuona : “Io non dimentico” : Uomini e Donne: Gianni Sperti rivela perché non crede a Mario Serpa I protagonisti di Uomini e Donne continuano a far parlar di sé, nonostante la consueta pausa estiva. Nella giornata di ieri non è sfuggito al web l’acceso scontro tra Mario Serpa e Raffaella Mennoia, in cui si discuteva della presunta sincerità del primo tronista gay, Claudio Sona. L’ex fidanzato di Sona, e ormai ex opinionista, ha tirato in ballo anche Gianni ...

Mario Serpa Contro Uomini e Donne - la Replica di Gianni Sperti! : Dure frecciatine nelle ultime ore tra Mario Serpa, Raffaella Mennoia e gli altri opinionisti di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore del Trono Gay Contro tutti… Ormai è rissa vera, anche se solamente verbale, tra protagonisti vecchi e attuali di Uomini e Donne. Da una parte Mario Serpa e dall’altra Raffaella Mennoia, ma anche Gianni Sperti e Jack Vanore. Con loro per un certo periodo Mario ha lavorato, dopo la fine della storia ...

Mario Serpa altre scintille : “Jack e Gianni scagnozzi”. Sperti replica : Uomini e Donne, prosegue la faida intestina. Mario Serpa, altre scintille: “Da Miss redazione più considerazione in poche ore che in due anni e mezzo”. Poi aggiunge: “Jack Vanore e Gianni scagnozzi”. Sperti interviene Sta prendendo i contorni di una vera e propria faida intestina a Uomini e Donne la querelle innescata da Mario Serpa. […] L'articolo Mario Serpa altre scintille: “Jack e Gianni scagnozzi”. ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti : rivelazione choc su Tina e Gemma : Gianni Sperti su Tina Cipollari e Gemma Galgani: “Vengono controllate dalla sicurezza” Manca ancora un mese alla nuova edizione di Uomini e Donne, ma già si inizia a vociferare sui nuovi tronisti e sul futuro di alcuni personaggi del Trono Over molto amati dal pubblico come la veterana Gemma Galgani. Sarà riuscita a trovare l’amore quest’estate oppure tornerà nello studio di Maria De Filippi per iniziare una nuova serie ...

Uomini e Donne - Manuel Galiano e le parole clamorose su Gianni Sperti : "Lui è l'unico che..." : Al centro del gossip c'è Manuel Galiano, chiacchieratissimo dopo la rottura con Giulia Cavaglia, conosciuta a Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Tra i due una rottura repentina che ha scatenato il sospetto: la loro era solo una coppia di comodo? Voci che ovviame

TINA CIPOLLARI E Gianni SPERTI/ L'omaggio dell'opinionista : 'Amicizia...' : TINA CIPOLLARI e GIANNI SPERTI: la coppia di opinionisti di Uomini e Donne coltiva una grande amicizia anche lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne - la rabbia di Gianni Sperti : "Sarò più severo" - così la Affi Fella ha cambiato tutto : Gianni Sperti, lo storico opinionista del programma Umoni e Donne, condotto dal Maria De Filippi su Canale 5, ha detto chiaro e tondo di esser stufo di esser preso per i fondelli. Il ballerino ha infatti rilasciato un'intervista a Uomini e Donne Magazine, nella quale spiega che dopo quanto accaduto

Gianni Sperti : "A Uomini e Donne sarò ancor più severo con chi vuole solo far business" : Una posizione molto chiara quella che ha deciso di prendere Gianni Sperti nei confronti del prossimo trono di Uomini e Donne, come ha raccontato ad Isa e Chia spiegando di essere rimasto molto amareggiato da come si siano evolute le coppie uscite dall'ultima edizione del programma. Anche per questo, promette 'fuoco e fiamme' per la prossima stagione, specificando che sarà ancor più severo con chi gioca con le persone e con chi le usa per i ...

Gianni Sperti torna a Uomini e donne e rivela : 'Sarò più severo con chi usa le persone' : È tutto pronto per il ritorno di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Canale 5 che rivedremo in onda su Canale 5 a partire dal prossimo settembre. Tra i volti noti della trasmissione vi è sicuramente Gianni Sperti, che da anni ormai ricopre il ruolo di opinionista a bordo campo al fianco di Tina Cipollari. In una recente intervista rilasciata proprio al magazine di U&D, Gianni ha svelato che nel corso della prossima ...

Gianni Sperti - anticipazioni Uomini e Donne : “Sarò ancora più severo” : Gianni Sperti sulla nuova edizione di Uomini e Donne: “Sarò durissimo” Gli amanti di Uomini e Donne trovano in Temptation Island un surrogato più che valido per far passare in maniera più che piacevole la stagione estiva. Nonostante questo, però, già si inizia a parlare della prossima edizione del dating show di Maria De Filippi. E se domani saranno pubblicate le interviste esclusive a Manuel-Giulia e Alessio-Angela, sul numero di ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti : “Sarò durissimo” - poi elogia Andrea e Natalia : Uomini e Donne, Gianni Sperti più duro: l’opinionista sarà molto più severo con i partecipanti Gianni Sperti anticipa che nella prossima edizione di Uomini e Donne sarà una persona più severa. Il motivo? Sembra proprio che quanto accaduto nell’ultimo periodo non sia per nulla stato apprezzato dall’opinionista. Nel corso della sua intervista su Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne, Gianni Sperti: “Sarò ...

“Se sono gay?”. Gianni Sperti finalmente parla d’amore : “Ora sto bene” : “Uomini e Donne è un programma imprevedibile”. E se lo dice uno dei suoi protagonisti, noi non possiamo che dargli ragione. Stiamo parlando di Gianni Sperti, opinionista e volto di primo piano del programma di Maria De Filippi: “Ogni registrazione è diversa e tutte le settimane i protagonisti dei troni riescono ad alzare l’asticella e a sorprenderci”. Lo ha rivelato in questa intervista a Panorama in cui ripercorre le tappe della sua carriera e ...

Uomini e Donne/ Foto - Gianni Sperti : 'in India - di notte - accadeva...' - Trono Over - : Gianni Sperti mostra ai fans ciò che ha visto di notte in India: esperienza irripetibile per l'opinionista del Trono Over di Uomini e Donne.