Dimissioni Bugani M5S | “Non sono attaccato alle poltrone”

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 5 agosto 2019)M5S: “Nonpoltrone” Ledi(M5S) rappresentano l’ennesimo fronte di crisi interna al partito pentastellato. Il plenipotenziario del Movimento in Emilia-Romagna e fedelissimo di Davide Casaleggio ha deciso di lasciare il suo incarico in seguito al diktat imposto dall’alto di non rilasciare più alcuna intervista. Verso metà giugno, quando Di Battista e Di Maio battibeccavano sulla linea da seguire,richiamò all’unità. Non prese le difese dell’una o dell’altra posizione in maniera netta. Una scelta costata cara a Massimo. Il decisivo sì al passante autostradale di Bologna che fa precipitare la situazione Il detonatore è stato però azionato dal ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli. Il pentastellato ha dato l’ok al passante autostradale di ...

Marco6U : @giampifiore @virginiaraggi @matteosalvinimi Cosa c'entra Virginia Raggi con le dimissioni di Bugani? - PsiBologna : @DonatoRobilotta @jacopo_iacoboni @marcocanestrari @BiondoNik Per noi socialisti bolognesi ottima notizia dimission… - PsiBologna : RT @DonatoRobilotta: Dimissioni di Massimo #Bugani, immagino che in quel modo stia succedendo qualcosa! Cosa ? @jacopo_iacoboni @marcocanes… -