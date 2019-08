Così ho convinto Kevin Spacey a venire a Roma a recitare la mia poesia

Fonte : agi

(Di lunedì 5 agosto 2019) Contattare e convincere il due volte premio OscarSpacey, più conosciuto come il Presidente Underwood di The House of cards, di recente scagionato dalle accuse di molestie sessuali per il ritiro delle medesime, aa Palazzo Massimo nella sede del Museo Nazionaleno lo scorso venerdì 2 agosto alcuni dei suoi componimenti ispirati al Pugilatore a riposo, la statua bronzea attribuita a Lisippo, uno dei più importanti capolavori arrivati sino a noi dall'antichità, non è stato affatto complicato. “È sufficiente fare un giro in rete e i riferimenti online si trovano con facilità., in modo assolutamente spontaneo, un paio di mesi fa ho mandato una email al suo manager… di fatto tutto è nato… lui ha risposto subito, apprezzando il coraggio e la particolarità della mia proposta. E per me è stato un onore che lui abbia accettato di leggere i miei versi”. Chi ...

