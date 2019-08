Ciclismo | Tom Dumoulin salterà anche la Vuelta 2019

Fonte : oasport

(Di lunedì 5 agosto 2019) Prosegue la stagione sfortunata di Tom. Il corridore olandese della Sunweb sarà costretto a saltarela. Niente corsa spagnola per il vincitore del Giro 2017, che non è ancora riuscito a recuperare dall’infortunio patito dopo la caduta nella tappa Orbetello-Frascati dell’ultimo Giro d’Italia.aveva riportato una lesione al tendine del ginocchio sinistro e non è riuscito a recuperare in tempo per l’ultimo grande corsa a tappe della stagione, che comincia il prossimo 24 agosto a Pontevedra. L’olandese aveva provato a tornare in gara al Giro del Delfinato, ma una nuova caduta lo ha costretto a fermarsi ancora e a saltareil Tour de France. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Pier Colombo

