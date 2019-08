Camilla Filippi | ' Io e Stefano solidi ma in movimento'

Camilla Filippi presto sposa : arrivano le nozze con Stefano Lodovichi : Non si sa molto della vita privata di Camilla Filippi, l'attrice bresciana interprete di molte fiction e film di successo tra cui la nota serie televisiva di Rai1 "Tutto può succedere". Camilla si è sempre dimostrata piuttosto riservata e non ha mai voluto far trapelare troppo della sua intimità, ma nei giorni scorsi ha deciso di lasciarsi andare annunciando le nozze con il regista Stefano Lodovichi. Camilla Filippi e il matrimonio con Lucio ...