ATP Washington – Trionfa Nick Kyrgios | l’australiano piega in finale Medvedev in due set

Tennis - ATP Washington 2019 : vince Nick Kyrgios battendo in finale Daniil Medvedev in due set finiti entrambi al tie-break : Nella finale dell’ATP 500 sul cemento statunitense di Washington l’australiano Nick Kyrgios ha battuto il russo Daniil Medvedev in due set entrambi finiti al tie-break in solamente un’ora e 37 minuti di gioco, pochissimo per un 7-6 7-6 sul veloce. Il tie-break è la naturale conclusione di un primo set in cui i due protagonisti nei propri game di servizio non concedono nessuna palla break e perdono rispettivamente sei punti Kyrgios e addirittura ...

ATP Washington – Daniil Medvedev vola in finale : il russo spazza via Gojowczyk in meno di un’ora : Daniil Medvedev vince la semifinale dell’ATP di Washington senza alcun problema: doppio 6-2 in meno di un’ora al tedesco Peter Gojowczyk Essenzialmente una formalità. Questo l’esito della seconda e ultima semifinale dell’ATP di Washington che ha visto la netta vittoria di Daniil Medvedev. Il tennista russo, numero 10 al mondo e testa di serie numero 3 del torneo americano, si è imposto in soli 56 minuti con il punteggio di 6-2 / 6-2 sul ...

ATP Washington – Nick Kyrgios in finale! Vittoria eccezionale in 3 set su Tsitsipas : Nick Kyrgios batte Stefanos Tsitsipas e stacca il pass per la finale dell’ATP di Washington: Vittoria eccezionale per l’australiano al terzo set Semifinale giovane e ricca di talento quella dell’ATP di Washington che ha messo di fronte Stefanos Tsitsipas, numero 6 al mondo e prima testa di serie del torneo, a Nick Kyrgios, numero 52 al mondo, posizione che non ne rispecchia il talento, ma forse solo il caratteraccio. Quando il tennista ...

Tennis - ATP Washington 2019 : Kyrgios batte Tsitsipas e vola in finale. Lo attende il russo Medvedev : La carriera di Nick Kyrgios è stata un continuo saliscendi, con picchi altissimi e profonde cadute. Nel torneo ATP di Washington l’australiano ha mostrato nuovamente sul campo tutto il suo talento, conquistando la sua seconda finale della stagione (ha vinto ad Acapulco ad inizio Marzo) dopo aver battuto il greco Stefano Tsitsipas in tre set per 6-4 3-6 7-6. Una partita molto bella, una battaglia di oltre due ore, tra due grandi dei talenti ...

ATP Washington – Tsitsipas asfalta il francese Paire - il greco stacca facilmente il pass per la semifinale : Vittoria semplice per il greco sul proprio avversaria, steso senza patemi con il punteggio di 7-5, 6-0 Stefanos Tsitsipas avanza senza problemi in semifinale al torneo ATP di Washington, troppo forte il greco rispetto a Benoit Paire che non riesce a tener testa al proprio avversario. Il numero 6 del ranking si impone con il punteggio di 7-5, 6-0 dopo un’ora e quindici minuti di gioco, un dominio assoluto che permette così a Tsitsipas ...

ATP Washington – Cilic ko ai quarti di finale : Medvedev trionfa in due set : Ciclic ko a Washington: in semifinale ci va Medvedev, il russo trionfa in due set Si ferma ai quarti di finale il percorso di Marin Cilic al torneo ATP di Washington: il tennista croato è stato eliminato in due set da Medvedev. Il russo numero 10 al mondo ha avuto la meglio sul suo rivale dopo un’ora e 36 minuti di gioco, trionfando col punteggio di 4-6, 6-7. Medvedev sorride e vola in semifinale, dove sfiderà Gojowczyk.L'articolo ...

ATP Washington – Tsitsipas ai quarti di finale : Thompson sconfitto in due set : Stefanos Tsitsipas accede ai quarti di finale dell’ATP di Washington: il tennista greco batte Jordan Thompson in due set Servono 1 ora e 40 minuti a Stefanos Tsitsipas per staccare il pass valevole per i quarti di finale dell’ATP di Washington. Il tennista greco, numero 6 del mondo, si è imposto su Jordan Thompson (numero 46 ATP) in due set, vinti con il punteggio di 6-3 / 7-6 (7-4). Al prossimo turno Tsitsipas affronterà Benoit ...

Tennis - ATP Washington 2019 : i risultati di giovedì 1° agosto. Cilic - Kyrgios e Tsitsipas ai quarti di finale - eliminati Raonic - Isner e Auger-Aliassime : Nella nottata italiana si è definito il quadro dei qualificati ai quarti di finale dell’ATP di Washington (Stati Uniti). Sul cemento americano tanti match interessanti sono andati in scena e val la pena raccontare cosa sia accaduto. Missione compiuta per Marin Cilic. Il croato (n.17 del mondo) si è imposto per 6-3 6-4 contro il talentuoso canadese (n.22 del ranking) Felix Auger-Aliassime in 1 ora e 27 minuti di partita. Un match ben ...

ATP Washington – Marin Cilic spazza via Auger-Aliassime - il croato vince facile in due set : Il tennista croato stacca il pass per i quarti di finale del torneo di Washington, battendo il canadese con il punteggio di 6-3, 6-4 Tutto facile per Marin Cilic negli ottavi del torneo ATP di Washington, il tennista croato infatti supera senza patemi Auger-Aliassime, costretto ad arrendersi in due set. Il numero diciassette del mondo non lascia scampo al proprio avversario canadese, stendendolo con il punteggio di 6-3, 6-4 dopo quasi ...

Tennis - ATP Washington 2019 : i risultati di mercoledì 31 luglio. Tsitsipas conquista gli ottavi. Avanti anche Kyrgios e Isner : Stefanos Tsitsipas accede agli ottavi di finale del torneo ATP di Washington. Il greco, testa di serie numero uno, ha superato in due set l’americano Tommy Paul con il punteggio di 6-3 7-5. Adesso Tsitsipas se la vedrà con l’australiano Jordan Thompson, che ha battuto dopo due ore e mezza di gioco il tedesco Struff in rimonta in tre set per 6-7 6-4 7-5. Tra le sfide degli ottavi una delle più interessanti è sicuramente quella tra ...

ATP Washington – Stefanos Tsitsipas agli ottavi : Tommy Paul sconfitto in due set : Stefanos Tsitsipas accede agli ottavi di finale dell’ATP di Washington: il tennista greco supera Tommy Paul in due set Allo scoccare di 1 ora e 27 minuti di gioco, Stefanos Tsitsipas accede agli ottavi di finale dell’ATP di Washington. Il tennista greco, numero 6 al mondo e testa di serie numero 1 del torneo americano, si è imposto sullo statunitense Tommy Paul (128 ATP) in due set vinti con il punteggio di 6-3 / 7-5. agli ottavi di finale ...

ATP Washington – Kyrgios - genio e sregolatezza : dal “peggior servizio della mia vita” ad un ace a 218km/h [VIDEO] : Nick Kyrgios fa il bello e il cattivo tempo nell’ATP di Washington: nella sfida contro Thai-Son Kwiatkowski passa dal “peggior servizio della mia vita” ad un ace pazzesco di seconda Nick Kyrgios è una testa calda, ma non c’è torneo che rifiuterebbe la sua presenza. Il giovane tennista australiana si diverte e fa divertire, tanto quando decide di ‘essere in giornata’, con colpi straordinari e trick ...

ATP Washington – Marin Cilic ok all’esordio : Copil steso dopo due tie-break : Marin Cilic approda agli ottavi di finale dell’ATP di Washington: il tennista croato supera Marius Copil in due set vinti al tie-break dopo aver saltato il primo turno con un bye, Marin Cilic ha esordito con un successo nella sfida d’esordio dell’ATP di Washington. Il tennista croato, numero 17 al mondo, ha superato Marius Copil vincendo la sfida dei sedicesimi di finale in 2 ore e 13 minuti. A Cilic sono serviti due tie-break vinti con il ...

Tennis - ATP Washington 2019 : i risultati di martedì 30 luglio. Jo-Wilfried Tsonga elimina Karen Khachanov : Tra ieri sera e stanotte si sono disputati sei incontri di primo turno e cinque di secondo turno dell’ATP 500 sul cemento statunitense di Washington. Tra le teste di serie fuori subito la numero 2, il russo Karen Khachanov, battuto da una delle mine vaganti principali del torneo, il francese Jo-Wilfried Tsonga, per 7-5 al terzo set, avanzano invece l’altro russo Daniil Medvedev, numero 3 del seeding, e il croato Marin Cilic, numero 6, ...