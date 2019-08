48 migranti sono arrivati a Lampedusa a bordo di un barcone

I migranti a bordo della nave Alan Kurdi sono sbarcati a Malta : I 40 migranti che da mercoledì scorso si trovavano a bordo della nave Alan Kurdi, della ong tedesca Sea Eye, sono sbarcati domenica mattina a Malta, in seguito a un accordo tra il governo maltese e quello tedesco sul ricollocamento

migranti - nave Alan Kurdi fa rotta verso Malta : “C’è un bambino di 4 anni ferito - sono queste le persone da cui deve difendersi l’Italia” : La Alan Kurdi fa rotta verso Malta. Ad accelerare i tempi della scelta è l’esigenza dell’equipaggio di far sbarcare il prima possibile un bambino di quattro anni che riporta una ferita di 10 centimetri causata da un colpo di arma da fuoco. “queste sono le persone da cui l’Italia deve essere protetta. Si chiama Djokovic, come un giocatore di tennis europeo. In Libia, ha subito una ferita da arma da fuoco. Dovremmo ...

migranti - sindaco Lampedusa : “Salvini? Con lui gli sbarchi sono aumentati. Gli ho chiesto un incontro - non mi ha mai risposto” : “Da quando c’è Salvini al ministero dell’Interno, gli sbarchi sono aumentati. Quello che è diminuito è il numero delle persone che sono sbarcate a Lampedusa. La diminuzione dei Migranti è cominciata nel 2017, e nel 2017 sono arrivate meno persone rispetto al 2016”. sono le parole del sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, nel corso della trasmissione “Che succede in città”, su Radio Cusano Campus. Martello, che è anche presidente del ...

Open Arms salva altri 69 migranti - ora sono in 123 a bordo : La nave della ong spagnola soccorre "persone con evidenti segni di torture subite in Libia". "Ci sono bambini e donne incinte, una già in travaglio". E Salvini parla ancora di "ricatto" della Ue sulla disponibilità della Germania

migranti - Open Arms ne soccorre altri 68 - ora a bordo sono 123 : “Serve un porto sicuro” : La nave della Ong Open Arms ha soccorso altri 68 Migranti alla deriva nel mar Mediterraneo: si aggiungono ai 55 salvati ieri. Ora sull'imbarcazione si trovano, in totale, 123 Migranti. L'equipaggio si appella agli stati che affacciano sul Mediterraneo e chiede un porto sicuro in cui poter approdare per procedere con lo sbarco.Continua a leggere

Il problema del sud è che ci sono più emigranti che immigrati : sono più quelli che vanno di quelli che arrivano. Nel sud Italia, approdo di centinaia di migranti ogni mese, l’accoglienza è periodicamente sotto scacco. Un fatto di numeri, dato che non è semplice trovare un posto letto e un piatto caldo per tutti. Nulla a che vedere però con il numero di emigrant

Salvini a nervi tesi : «Minacce da una zingaraccia. migranti? Mi sono rotto le p...». Di Maio : «Le sparate non servono» : Il vice premier da Milano Marittima risponde duramente a un’abitante di un campo nomadi milanese e sbotta sul caso dell’Alan Kurdi nel Mediterraneo

Nel 2019 Pil sotto zero al Sud : la vera emergenza sono però gli emigranti e il rischio spopolamento : "sono più i meridionali che emigrano dal Sud per andare a lavorare o a studiare al Centro-Nord e all'estero che gli stranieri immigrati regolari che scelgono di vivere nelle regioni meridionali. L'emergenza emigrazione del Sud determina una perdita di popolazione, soprattutto giovanile, e qualificata": lo afferma il rapporto Svimez che avverte contro lo spopolamento del Meridione. Una regione sempre più distante dal Nord del Paese, in termini di ...

Gregoretti - il procuratore : "Un bagno per 116 migranti - ci sono malati di scabbia e tbc" : Giovanna Pavesi ? Cinque Paesi europei e la Cei si prendono i migrantiIspezione a bordo della nave Gregoretti: riscontrate diverse patologie tra i migranti. Ci sono addirittura casi di cellulite infettiva. E il procuratore di Siracusa lancia l'allarme "A bordo della Gregoretti abbiamo, nel complesso, 29 persone affette da patologie diverse, tra cui 25 casi di scabbia, uno di tubercolosi, più altri casi di cellulite infettiva". ...

I 116 migranti sulla Gregoretti possono scendere. Salvini : "5 Stati e Cei se ne faranno carico" : Matteo Salvini “chiude” il caso Gregoretti in diretta Facebook: “Cinque Paesi europei e strutture dei vescovi italiani, ecco dove andranno i 116 immigrati a bordo della nave Gregoretti: lavoro fatto, missione compiuta”. “Nelle prosssime ore darò autorizzazione allo sbarco - annuncia il vicepremier - perché abbiamo la certezza che questi immigrati non rimarranno a carico dei cittadini italiani che ...

migranti - gli infettivologi alla Procura : “Sulla Gregoretti 2 casi gravi - 29 con problemi vari”. Di Maio : “I nostri militari non sono pirati” : A bordo del pattugliatore Gregoretti ci sono “un caso di tubercolosi, un altro di cellulite infettiva, 20 di scabbia e qualche altro caso con diverse patologie“. In totale “sono 29 i Migranti con problemi di natura sanitaria”. E’ il risultato della relazione consegnata dagli infettivologi alla Procura di Siracusa, guidata da Fabio Scavone, sul monitoraggio effettuato sui 116 Migranti ancora a bordo del pattugliatore ...

migranti : Patronaggio - ‘porti libici non sono sicuri’ : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – “I porti della Libia non sono sicuri”. Lo ha detto, come apprende l’Adnkronos, il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio durante l’audizione davanti alla Commissione regionale antimafia all’Ars doe è stato sentito dopo le minacce ricevute. L’audizione si è tenuta a porte chiuse. “Il porto sicuro non è solo quello dove si mette in salvo la vita umana ma ...

migranti : Patronaggio sentito dall'Antimafia - 'Sono stati affettuosi e attenti' : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - “In Commissione antimafia sono stati attenti e molto affettuosi riguardo alle minacce che mi sono arrivate di recente”. Sono le uniche parole pronunciate dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio all’uscita della Commissione regionale antimafia all'Ars dove è stat