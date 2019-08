VIDEO F1 | GP Ungheria 2019 | highlights e sintesi Hamilton-Verstappen | che duello per la

Formula 1 – Semafori spenti a Budapest - scatta il Gran Premio d’Ungheria : il VIDEO della partenza : E’ cominciato il dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, Max Verstappen guida il gruppo dopo aver ottenuto ieri la prima pole in carriera Il dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 è finalmente cominciato, Semafori spenti a Budapest e spettacolo che può cominciare, con Max Verstappen davanti a tutti dopo la prima pole in carriera ottenuta nella giornata di ieri. Mercedes subito dietro all’olandese, mentre ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Ungheria 2019 : “Qualifiche strane - ho perso feeling con la Mercedes” : Non può e non deve essere soddisfatto Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del GP d’Ungheria, dodicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Il britannico, leader della classifica iridata, non è riuscito a esprimere il meglio dalla propria Mercedes, venendo battuto dalla Red Bull dell’olandese Max Verstappen e dal compagno di team Valtteri Bottas. Un time-attack che non ha sorriso, come molti invece si aspettavano, all’asso ...

VIDEO F1 Charles Leclerc GP Ungheria 2019 : “Errore inaccettabile nel Q1 - alla fine però ho estratto il massimo dalla vettura” : Charles Leclerc ha chiuso al quarto posto la qualifica del GP di Ungheria 2019, risultando la migliore delle Ferrari in Q3 nonostante la vettura si sia rivelata parecchio lontana dalle Mercedes e da Verstappen nel time-attack finale. Il monegasco ha commesso un brutto errore sul finale del Q1, sbattendo la sua vettura sul muro dell’ultima curva ma fortunatamente i meccanici sono riusciti a rimetterlo in pista per il turno successivo, con ...

VIDEO F1 - GP Ungheria 2019 : Max Verstappen centra una pole sensazionale all’Hungaroring : La prima pole position non si scorda mai? Nel caso di Max Verstappen la partenza al palo era attesa da così tanto tempo (ben 93 corse) che sembrava sempre sfuggirgli, in un modo o nell’altro. Oggi, invece, il portacolori della Red Bull ha fatto la differenza, portando la sua RB15 in prima posizione con un giro spettacolare. Una prova di forza notevole per l’olandese che, dopo un ottimo primo tentativo nella Q2, ha saputo limare altri ...

VIDEO F1 - Max Verstappen GP Ungheria 2019 : “Una pole molto importante per me - questi tifosi danno una marcia in più” : Fenomenale prestazione di Max Verstappen nelle qualifiche del GP di Ungheria 2019 di F1, dodicesimo appuntamento del Mondiale. L’olandese ha chiuso a 93 la striscia di corse senza ottenere una pole position, riuscendo finalmente a togliere quel fastidioso zero dalla casella accanto al suo nome; il pilota della Red Bull ha battuto un sorprendente Valtteri Bottas (Mercedes) per pochi millesimi mentre il compagno e campione del mondo Lewis ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Ungheria 2019 : “Abbiamo poco carico aerodinamico - serve una gran partenza” : E’ quinto Sebastian Vettel, al termine delle qualifiche del GP d’Ungheria 2019, dodicesimo round del Mondiale di F1. Sul tracciato dell’Hungaroring, il ferrarista partirà domani in terza fila e si prospetta una corsa di sofferenza. La Ferrari ha confermato le sue criticità in curva e il teutonico ha potuto fare poco, finendo anche alle spalle del compagno di team Charles Leclerc per 28 millesimi di secondo. Di seguito ...

VIDEO F1 - GP Ungheria 2019 : qualifiche - highlights e sintesi. Verstappen in pole position - Ferrari in difficoltà : Grande spettacolo nelle qualifiche del GP di Ungheria 2019, Max Verstappen ha conquistato la pole position all’Hungaroring e per la prima volta in carriera scatterà al palo. Risultato di lusso per l’alfiere della Red Bull che si è imposto con appena 18 millesimi di vantaggio su Valtteri Bottas mentre Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del terzo posto appena davanti a Charles Leclerc che ha faticato con la sua Ferrari andando a ...

VIDEO Charles Leclerc - incidente nelle qualifiche del GP Ungheria : Ferrari contro il muro all’ultima curva : Charles Leclerc ha commesso un grave errore durante il Q1 delle qualifiche del GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa all’Hungaroring. Il pilota della Ferrari, già comodamente ammesso al Q2, è andato in testacoda all’ultima curva ed è andato a sbattere col posteriore contro il muro. I meccanici della Scuderia di Maranello sono però riusciti a riparare la vettura in una decina di minuti e a rimettere in pista la ...

VIDEO F1 - GP Ungheria 2019 : highlights e sintesi. Mercedes e Red Bull ottime sul bagnato - Ferrari in difficoltà : Le prove libere del GP di Ungheria 2019 sono state caratterizzate dalla pioggia e dal maltempo, la sessione mattutina ha sorriso a Lewis Hamilton mentre nel pomeriggio ha prevalso Pierre Gasly con un piccolo margine nei confronti di Max Verstappen. Le Mercedes e le Red Bull sembrano essere di un altro passo in condizioni di asfalto umido e/o bagnato mentre le Ferrari soffrono in particolar modo: le Rosse non sono riuscite a fare la differenza, ...

VIDEO Alexander Albon - brutto incidente nella FP2 del GP di Ungheria : Toro Rosso contro il muro sul bagnato : brutto incidente per Alexander Albon nelle prove libere 2 del GP di Ungheria, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul tracciato di Hungaroring. La pioggia ha fatto capolino nelle prime battute della sessione pomeridiana, l’asfalto umido ha subito beffato il pilota della Toro Rosso che ha perso il controllo della vettura all’ultima curva ed è andato a sbattere violentemente contro il muro. Di seguito il VIDEO dell’incidente di ...

VIDEO Carlos Sainz - sostituzione del motore sulla McLaren per il GP di Ungheria : La pioggia ha caratterizzato le prove libere 2 del GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F1. Asfalto bagnato per il turno pomeridiano e piani saltati per tutti i piloti tra cui anche Carlos Sainz che ha faticato a ingranare, lo spagnolo potrà però beneficiare di un nuovo motore sulla sua McLaren: è infatti stata operata la sostituzione sulla vettura del pilota iberico che non incorrerà in penalità visto che è nel limite del regolamento. Di ...

VIDEO F1 - le novità tecniche ed aerodinamiche portate dalla Ferrari nel GP d’Ungheria 2019 : Tante novità in casa Ferrari per quanto riguarda il GP di Ungheria, l’ultimo prima della sosta per il Mondiale di F1. La casa italiana va a caccia del risultato grosso con alcune modifiche sia tecniche che aerodinamiche portate in terra magiara. Andiamole a scoprire nel dettaglio. VIDEO F1: LE novità portate dalla Ferrari NEL GP D’UNGHERIA FOTOCATTAGNI

DIRETTA CROAZIA UNGHERIA/ Streaming VIDEO Rai : si comincia! - pallanuoto mondiali - : DIRETTA CROAZIA UNGHERIA: info Streaming video e tv Rai della partita di pallanuoto maschile, finale della medaglia di bronzo ai mondiali di nuoto 2019.

Diretta Australia Ungheria/ Streaming VIDEO Rai : si gioca per il bronzo! - pallanuoto - : Diretta Australia Ungheria: info Streaming video e tv Rai della partita di pallanuoto femminile, finale per il bronzo ai Mondiali di nuoto di Gwangju.