Salvini in consolle al Papeete | le cubiste ballano l' inno di Mameli | è polemica

Salvini in consolle fa il deejay tra cubiste - inno d’Italia e il tormentone “po-po-po” : Matteo Salvini torna in consolle al Papeete beach di Milano Marittima. A torso nudo, in costume da bagno, il leader leghista si è immerso tra la folla che gremisce la spiaggia e ha raggiunto il deejay in consolle. Il ministro dell’Interno, un cocktail in mano, ha posato per foto e selfie, poi ha indossato le cuffie mentre partiva in sottofondo l’inno di Mameli, cantato dai giovani in spiaggia ma non dal leader della Lega. Dopo ...

Salvini in consolle fa il deejay tra le cubiste : parte l’inno d’Italia e il leader della Lega reagisce così : Matteo Salvini torna in consolle al Papeete beach di Milano Marittima. A torso nudo, in costume da bagno, il leader leghista si è immerso tra la folla che gremisce la spiaggia e ha raggiunto il deejay in consolle. Il ministro dell’Interno, un cocktail in mano, ha posato per foto e selfie, poi ha indossato le cuffie mentre partiva in sottofondo l’inno di Mameli, cantato dai giovani in spiaggia ma non dal leader della Lega. Dopo ...

Matteo Salvini è deejay in consolle al Papeete Beach. E le cubiste ballano sull’inno di Mameli : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si improvvisa deejay al Papeete Beach di Milano Marittima. Il leader leghista, mojito alla mano, è salito in consolle ad una festa sul litorale romagnolo ed in suo onore è subito partito l'inno di Mameli dalle casse, facendo ballare i giovani sulla spiaggia e le cubiste.Continua a leggere

Lo speaker al Papeete presenta Salvini in consolle. Il ministro risponde tra cocktail e cubiste : “Alla vostra” : Come lo scorso anno, Matteo Salvini è tornato alla consolle del Papeete Beach. Il ministro dell’Interno è stato presentato dallo speaker, sul palco, e ha risposto con il cocktail in mano: “Squadra che vince non si cambia, alla vostra”. La performance del leader della Lega, a Milano Marittima,ha fatto discutere quando dalle casse è risuonato l’inno d’Italia, accompagnato dai “balli” delle cubiste. Video ...

Matteo Salvini in consolle a Milano Marittima : cocktail - cubiste e inno. La sinistra impazzisce : Dalla spiaggia di Milano Marittima, Matteo Salvini continua a mandare fuori di testa Repubblica e la sinistra. Ecco l'ultimo video che lo ritrae in consolle al Papeete beach, dove è in corso la festa della Lega Romagna. Il ministro dell'Interno, cocktail in mano e torso nudo, posta per foto e selfie