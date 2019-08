Meteo Italia | intensa e duratura ondata di caldo africano in arrivo

Meteo - primo weekend di partenze e Italia divisa in due : caldo al Sud - allerta al Nord : Temporali, fulmine e grandine su al Nord (con allerta Meteo in quattro regioni) e temperature africane al centro-sud: agosto...

Meteo - Italia spaccata in due : caldo africano al Centro-Sud - temporali con grandine al Nord. Le previsioni : Meteo: le previsioni. In questi giorni, mentre le regioni centro meridionali sono investite da una rovente massa d'aria di origine africana, che fa salire la colonnina di mercurio fino a...

Meteo - Italia spaccata in due : caldo africano al Centro-Sud - temporali con grandine al Nord. Le previsioni : Meteo: le previsioni. In questi giorni, mentre le regioni centro meridionali sono investite da una rovente massa d'aria di origine africana, che fa salire la colonnina di mercurio fino a...

Meteo - Italia spaccata in due : picco di caldo al Centro-Sud - temporali con grandine al Nord. Le previsioni : Meteo: le previsioni. In questi giorni, mentre le regioni centro meridionali sono investite da una rovente massa d'aria di origine africana, che fa salire la colonnina di mercurio fino a...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Nord Italia : maltempo estremo con grandine - nubifragi - forte vento e rischio tornado : Allerta Meteo – È massima l’attenzione per il maltempo che oggi si abbatterà sul Nord Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato avvisi pesantissimi per le nostre regioni settentrionali. Allerta Meteo di livello 3 per piccole zone del Nord-Est dell’Italia, della Croazia e della Bosnia Erzegovina principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 e 2 per Nord ...

Allerta Meteo - Agosto spacca l’Italia in due : caldo al Sud - violenti temporali al Nord : Inizia oggi Agosto, l’ultimo mese d’Estate e l’Italia si ritrova letteralmente spaccata in due. Fa molto caldo al Sud, soprattutto in Sardegna e Sicilia dove abbiamo +40°C a Carbonia e Monteponi, +39°C a Carini, Guspini, Iglesias ed Asuni, +38°C a Trapani, Barumini e Oristano, +37°C a Sassari e Ozieri, +36°C a Palermo e Catania, ma anche in Puglia e Calabria dove spiccano i +36°C di Castrovillari e i +35°C a Taranto, Foggia e ...

Meteo : temperature - Italia divisa tra caldo e temporali nel weekend : Il Meteo del primo weekend di agosto indica una penisola divisa in due, con una perturbazione e temporali in arrivo venerdì 2 agosto nelle regioni settentrionali e il caldo e il sole che resistono sul resto del Paese, soprattutto al Centro-Sud dove nelle prossime ore si sfioreranno i 40 gradi in alcune regioni.Continua a leggere

Meteo - primo weekend di agosto : Italia divisa tra caldo e temporali : Il Meteo del primo weekend di agosto indica una penisola divisa in due, con una perturbazione e temporali in arrivo venerdì 2 agosto nelle regioni settentrionali e il caldo e il sole che resistono sul resto del Paese, soprattutto al Centro-Sud dove nelle prossime ore si sfioreranno i 40 gradi in alcune regioni.Continua a leggere

Maltempo : 11 eventi Meteo estremi al giorno in Italia nell’estate 2019 : Dall’inizio dell’estate 2019 si contano in Italia ogni giorno in media 11 eventi meteo estremi come ad esempio tornado, grandinate e tempeste di vento e pioggia, il 75% in più rispetto all’anno scorso: è quanto emerge da un’analisi della Coldiretti su dati Eswd (European severe weather database) in merito all’ultima ondata di Maltempo che ha colpito a macchia di leopardo il Nord Italia causando milioni di euro di danni, mentre il ...

Meteo : nuovo passaggio dell'anticiclone africano - obiettivo sud Italia. Temporali oggi sulle Alpi : L'anticiclone sub-tropicale è pronto ad invadere nuovamente il Mediterraneo e la nostra penisola, seppur in maniera abbastanza fugace, per fortuna! L'ondata di caldo in avvicinamento sarà intensa...

Meteo : nel weekend caldo afoso al Sud Italia - temporali al Nord : Come sarà il tempo nei prossimi giorni? Il Meteo del weekend, venerdì, sabato e domenica 2-3 e 4 agosto, indica giornate di caldo afoso al Centro-Sud: farà particolarmente caldo in Sardegna e Sicilia, mentre nelle regioni settentrionali le temperature saranno meno roventi. Venerdì attesi forti temporali in diverse città del Nord.Continua a leggere

Previsioni Meteo 31 luglio : ondata di caldo africano sul Sud Italia - temporali al Nord : Nuova ondata di caldo africano, complice l'alta pressione delle Azzorre che invade l'Italia portando sole e caldo in gran parte del Paese. Tuttavia i temporali restano in agguato. Le Previsioni meteo di mercoledì 31 luglio indicano fenomeni instabili via via più frequenti sull'arco alpino, in locale estensione alle Prealpi e alle pianure.

Meteo - da giovedì 1 agosto caldo torrido al Sud Italia : Torneranno presto a schizzare in alto le temperature al sud Italia. Per i primi giorni di agosto l’anticiclone torna ad espandersi sul Mediterraneo

Allerta Meteo Estofex per il Nord Italia : attenzione a nubifragi - alluvioni lampo e forte vento : Allerta Meteo – La minaccia maltempo torna ad affacciarsi sul Nord Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. In particolare, livello 1 per Nord Italia, Germania, Svizzera, Austria principalmente per forti raffiche di vento e nubifragi. Livello 1 anche per Regno Unito e Francia settentrionale principalmente per forti raffiche di vento, nubifragi e tornado. Livello 1 anche per Polonia, Repubblica Ceca, ...