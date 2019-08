Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 4 agosto 2019)Lorenzo Capaceil sorriso di che vede nel domani un’opportunità.22e nulla faceva pensare a quello che sarebbe successo.Lorenzo Capace era conosciuto e amato da tutti, per la sua battuta sempre pronta, per quella passione per ilche sapeva trasmettere a tutte le persone che gli stavano accanto. Eun sogno: diventare allenatore. Per questogià cominciato ad avverarsi con i “pulcini” del San Gottardo e della Serenissima. Se n’èa soli 22, sabato scorso a seguito di un malore improvviso che locolto venerdì mentre giocava nel campetto sotto casa. Un attacco che, come spiegano i familiari, molto probabilmente è legato a precedenti problemi di salute, come scrive anche il Messaggero Veneto. Classe 1996, avrebbe compiuto 23il prossimo 27 novembre. Dopo glitrascorsi tra i banchi dell’istituto Deganutti,...

Noovyis : (Jacopo se n’è andato, è morto giocando a calcio tradito dal cuore: aveva 22 anni) Playhitmusic -… - sani_rossana : RT @EugenioDiana3: @VecchioStr @jacopo_iacoboni Secondo me perché alla fine non se n’è fatto nulla,qualcosa o qualcuno deve aver bloccato l… - EugenioDiana3 : @VecchioStr @jacopo_iacoboni Secondo me perché alla fine non se n’è fatto nulla,qualcosa o qualcuno deve aver blocc… -