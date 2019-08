Il riscaldamento globale e gli effetti sulla Groenlandia | tra scioglimento dei ghiacci e

riscaldamento globale - ondata di caldo in Groenlandia : persi 10 miliardi di tonnellate di ghiaccio in un solo giorno [FOTO e VIDEO] : L’ondata di caldo che ha infranto record di temperatura storici in 5 Paesi europei a fine luglio, sta ora colpendo la Groenlandia, accelerando la fusione della calotta di ghiaccio dell’isola e causando un’enorme perdita di ghiaccio nell’Artico. La Groenlandia, l’isola più grande del mondo, è un territorio danese semiautonomo tra l’Atlantico e l’oceano Artico, la cui superficie è ricoperta di ghiaccio all’82%. L’area della calotta di ghiaccio ...

Surriscaldamento globale - in Groenlandia lo scioglimento dei ghiacciai fa paura : Un'ondata di calore anomala si è spostata verso l'Artico, che ha raggiunto i 23 gradi. L'allarme dell'Onu: "Ridurre le emissioni di gas"

riscaldamento globale - Fico : “Ascoltate le parole di Parmitano - chi ha ruoli pubblici rifletta” : “Ascoltate le parole di Luca Parmitano, devono far riflettere tutti. Specialmente chi ha responsabilità e ruoli pubblici. Le riporto anche qui: ‘Negli ultimi sei anni ho visto deserti avanzare e ghiacci sciogliersi – ha detto l’astronauta in occasione della prima conferenza stampa che ha svolto nella Stazione spaziale internazionale – spero che le nostre parole possano allarmare davvero verso il nemico numero uno di ...

Avanzano gli incendi in Siberia : si rischia il disastro nell’Artico - preoccupanti conseguenze sul riscaldamento globale : La Siberia è sempre stata attraversata da grandi incendi boschivi, innescati spesso dai lampi, ma il livello raggiunto quest’anno è eccezionale. Fanno preoccupare anche per l’impatto ambientale e sul riscaldamento globale, a causa delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e delle polveri sottili. Per gli esperti è un disastro che contribuirà ad accelerare lo scioglimento dei ghiacciai dell’Artico. A causa degli incendi, che ...

riscaldamento globale - dal 1961 perse 10 miliardi di tonnellate di ghiacci e l’uomo è il principale responsabile [DATI] : Per effetto del Riscaldamento globale, dal 1961 al 2016 sono andate perse quasi 10 miliardi di tonnellate di ghiaccio dai ghiacciai, con un ritmo crescente negli ultimi anni. Secondo la stragrande maggioranza degli scienziati, il Riscaldamento globale dipende quasi certamente dall’uomo e questo sta portando a un deterioramento generale della criosfera del pianeta. Solo poche ore fa, l’astronauta italiano Luca Parmitano, dalla Stazione ...

Monte Cervino - la prova definitiva del riscaldamento globale? Cosa mostrano le telecamere : Sono ormai dieci anni che il Monte Cervino è tenuto sotto stretta osservazione per i crolli legati alle alte temperature della stagione estiva. I controlli sono stati ultimamente intensificati con il posizionamento di 50 sensori sul versante svizzero. Le alte temperature vanno infatti a creare delle

Luca Parmitano lancia l'allarme dallo spazio contro il surriscaldamento globale : Lo spazio è il luogo ideale per lanciare l’allarme sugli effetti del riscaldamento globale sulla Terra: lo ha detto l’astronauta Luca Parmitano nel primo collegamento con i giornalisti dalla Stazione Spaziale Internazionale, organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. “Negli ultimi 6 anni ho visto deserti avanzare e ...

