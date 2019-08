F1 | Pagelle GP Ungheria 2019 | Hamilton sontuoso | Verstappen perde a testa alta

Fonte : oasport

(Di domenica 4 agosto 2019) Il Gran Premio didi Formula Uno non sarà stato spettacolare come tutti si potevano aspettare, ma ha vissuto un finale mozzafiato. Lewisha vinto per l’ennesima volta e oggi ha voluto dare una “lezione” a Maxper rimettere in chiaro le gerarchie. La gara ha visto diversi piloti sottotono, per cui andiamo a consegnare ledella corsa magiara per capire chi finirà dietro alla lavagna, o meno. LEDEL GRAN PREMIO DILEWIS10: Poteva accontentarsi del secondo posto, poteva sfruttare il fatto che Bottas fosse invischiato nelle ultime posizioni per gestire e andare in vacanza con un ampio margine in classifica. Invece no. Un cinque volte campione del mondo (ormai si potrebbe già dire sei, ok) non lo si è per caso, e oggi lo ha dimostrato. Le ha tentate tutte, ha imposto il cambio di strategia e, come un ...

