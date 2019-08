Di Battista | Salvini mi attacca? Io non percepisco soldi pubblici come lui

Salvini : “Domani sarò al Senato - vedremo se avremo i numeri”. E su Di Battista : “Stasera potrei mandarlo a ca…” : “Stasera a Colico potrei mandare a cagare Di Battista“. “Domani sarò in Senato“. L’ultima giornata in Romagna di Matteo Salvini si chiude con un annuncio e un nuovo capitolo della polemica con l’esponente dei 5 Stelle. Il tutto a poche ore dall’inizio di una settimana fondamentale per la tenuta del governo gialloverde. In questo senso va interpretata la presenza del leader leghista nella capitale nel ...

Di Battista su Salvini : 'Non me ne frega nulla dei cocktail - si ubriacasse il sabato sera' : Che il matrimonio tra Lega e Movimento Cinque Stelle sarebbe potuto essere complicato lo si sapeva fin dall'inizio. Nella fase iniziale, tuttavia, non sono mancate le fasi in cui I due partiti, pur nella loro profonda eterogeneità, hanno vissuto UN rapporto fondamentalmente sereno. Anche in quel periodo, però, ogni tanto qualche fulmine squarciava l'atmosfera. Eventi che spesso dipendevano da personaggi che non hanno mai avuto un feeling ...

Di Battista : “Salvini? Non capisco perché mi attacchi sul personale - si ubriacasse” : “Non capisco perché Matteo Salvini mi debba attaccare sul personale, mi dà pure troppa importanza. Io sollevo questioni politiche da pubblico cittadino, non pagato da denaro pubblico come fa lui. Per cui mi risponda su questioni politiche”. A dirlo Alessandro Di Battista a margine del Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta. Salvini “mi risponda quando lo attacco sulla sua viltà rispetto ai Benetton, alla ...

Di Battista : "Salvini vada a riferire in Parlamento - anche in moto d'acqua..." : Considerato che ormai è in atto una sorta di guerra fredda tra Lega e MoVimento 5 Stelle, nonostante continuino a "governare" insieme, molti esponenti pentastellati in queste ore non stanno esitando a criticare l'atteggiamento di Matteo Salvini su alcune delle polemiche che lo riguardano, dal caso dei presunti fondi russi alla Lega fino a quello della moto d'acqua della Polizia su cui ha fatto un giro suo figlio 16enne Federico, e c'è anche ...

Il nuovo scontro tra Di Battista e Salvini : "Ministro Salvini, quando la smetterà di disprezzare il lavoro altrui, le ricordo che a differenza sua, che vive di denaro pubblico dal 1993, io non campo sulle spalle dei cittadini, anzi con le tasse che pago, contribuisco a pagarle lo stipendio, trovi il tempo di andare in Parlamento per rispondere a domande dettagliate sui suoi rapporti con il sig. Savoini, indagato per corruzione internazionale, e in commissione Antimafia per fornire ...

Di Battista attacca Salvini : “Riferisca su Arata e Savoini - venga con moto d’acqua” : Nuovo scontro tra Alessandro Di Battista e Matteo Salvini. L'ex deputato M5s attacca la Lega e il ministro dell'Interno risponde: "Gli insulti del vacanziero più pagato del mondo non mi interessano". Di Battista replica, di nuovo, chiedendo al leader della Lega di riferire in Parlamento su Savoini e Arata: "A riferire in Parlamento e in commissione Antimafia ci vada come preferisce, auto blu, aereo blu o moto d’acqua blu".\\Tra Alessandro Di ...

Di Battista attacca Salvini via social : "Trovi i soldi per le forze dell'ordine - non per la Tav | I politici smettano di commentare tutto" : L'esponente M5s sfida il vicepremier con un post sul caso Cerciello: "Il ministro vada nei territori di mafia (se ha libertà e coraggio di farlo) a chiedere come battere il crimine organizzato". E poi chiede che i responsabili dell'omicidio paghino in Italia nonostante siano figli dell'impero statunitense"

Carabiniere ucciso - Di Battista : “Salvini trovi soldi per le forze dell’ordine non per il Tav. I figli dell’impero Usa paghino tutto in Italia” : “È assurdo dividersi su tutto”, anche perché ad ogni spaccatura “c’è qualcuno che esulta davvero”. Alessandro Di Battista interviene nel dibattito sull’omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma mentre era in servizio, e chiede ai politici di smetter di “commentare ogni cosa” e “propongano soluzioni, non opinioni”. In primis, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ...

