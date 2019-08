Brno | Dovizioso e Miller scudieri di Marquez che arriva a quota 50

A Brno trionfa Marquez davanti a Dovizioso - Rossi sesto : Marc Marquez ha vinto il Gp della Repubblica Ceca, decima tappa (su 19) del Mondiale MotoGp. In una gara ridotta a 20 giri

MotoGp – Dovizioso soddisfatto del 2° posto a Brno : l’analisi del ducatista ed il saluto a Luca Semprini : Dai complimenti a Marquez al saluto a Luca Semprini: l’analisi di Dovizioso dopo il secondo posto al Gp della Repubblica Ceca Secondo posto per Andrea Dovizioso oggi a Brno: il ducatista si è dovuto arrendere ad un Marc Marquez stratosferico, che al Gp della Repubblica Ceca ha raggiunto la sua 50ª vittoria. Un secondo posto soddisfacente per il forlivese ducatista: “ho dato tutto dall’inizio, fortunatamente sono riuscito ...

Marquez senza paura sotto la pioggia di Brno : pole capolavoro di Marc - Dovizioso migliore degli italiani : Marquez oltre ogni limite: lo spagnolo conquista la sua 58ª pole position in condizioni incredibili a Brno Una sessione complicata, quella di oggi delle qualifiche della Repubblica Ceca: la Q2 sul circuito di Brno ha reso vita difficile ai piloti, messi davanti ad una tosta scelta per quanto riguarda le gomme, su una pista a tratti asciutta, a tratti bagnata, con un accenno di pioggia negli ultimi minuti, che è diventata piano piano sempre ...

MotoGp – Terminate le Fp1 a Brno : Dovizioso davanti a tutti - Rossi chiude la top ten : Dovizioso davanti a tutti nella prima sessione di libere del Gp della Repubblica Ceca: i tempi delle Fp1 a Brno Piloti in pista a Brno per la prima sessione di prove libere del Gp della Repubblica Ceca. Dopo la tragica notizia della scomparsa di Luca Semprini, addetto stampa Ducati, è proprio un ducatista il più veloce della prima sessione di prove libere sulla pista di Brno. Dovizioso precede Marquez e Vinales, fermando il cronometro ...

MotoGp – Lutto in casa Ducati : morto nella notte a Brno un uomo della “Rossa” - niente incontro con la stampa per Dovizioso e Petrucci : L’ufficio stampa del Ducati Team è scomparso nella notte del primo agosto a Brno, aveva 35 anni Arriva da Brno una tragica notizia che annulla la gioia di tornare in pista: è scomparso infatti nella notte, all’eta di 35 anni, Luca Semprini, addetto stampa ufficiale del Ducati Team. Non sono ancora state rese note le cause della morte di Luca, che oggi sarà ricordato, con un minuto di silenzio, durante la conferenza stampa dei ...

MotoGp – Dovizioso sincero alla vigilia di Brno : dall’importanza della pausa estiva allo strapotere di Marquez - e sul ritiro di Valentino Rossi… : A tutto Dovizioso: dal ritiro di Valentino Rossi allo strapotere di Marc Marquez, il forlivese ha le idee chiare dopo la pausa estiva Oggi i piloti della MotoGp tornano protagonisti, a Brno, per la conferenza stampa del Gp della Repubblica Ceca. Dopo tre lunghe settimane di pausa i campioni delle due ruote sono pronti a tornare in pista per la seconda metà della stagione 2019. Dopo una serie di Gp deludenti, Andrea Dovizioso è carico e ...