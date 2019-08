Migranti | vescovo Mazara al comandante peschereccio | ‘tuo gesto bello perché umano’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019) Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – Ildidel Vallo monsignor Domenico Mogavero ha inviato una lettera a Carlo Giarratano, ildel‘Accursio Giarratano’ che all’alba del 25 luglio ha tratto in salvo 50in acque maltesi. “Ti scrivo per darti la mia convinta adesione al tuodi soccorso di un barcone dialla deriva nel Mediterraneo. Spero di inserirmi nella folta schiera di coloro che ti hanno espresso apprezzamento, ma temo che la schiera dei beffeggiatori sia più numerosa”. “Porta pazienza – scrive ancora ilil tuononpassato sul consenso di un referendum, ma in quanto esaltazione del patrimonio umano, civile e culturale del nostro genio siculo. So perfettamente che non ti consideri né un eroe, né una mosca bianca. Per te e per quelli ...

