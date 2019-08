Incendio al Policlinico di Milano

Fonte : blogo

(Di sabato 3 agosto 2019) Unsi è sviluppato all’interno deldiall’alba di stamane probabilmente per un corto circuito. Evacuato il reparto di terapia intensiva neonatale in via precauzionale, stanno tutti bene i 23 piccoli che vi erano ricoverati, che nel frattempo sono stati trasferiti presso il reparto di terapia intermedia. Subito dopo che le fiamme sono state domate, il direttore generale Ezio Belleri ha tranquillizzato tutti: "La situazione sta già tornando alla normalità, le procedure interne hanno funzionato perfettamente, così come i protocolli di sicurezza messi in atto dal personale. Siamo lieti di confermare - ha aggiunto - che nessun paziente o operatore ha avuto la minima conseguenza, e che non c'è stato alcun danno rilevante nemmeno alla struttura".Le fiamme sono state rapidamente domate dai vigili del fuoco, prontamente intervenuti sul posto. Struttura e ...

