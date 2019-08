Il rapper A$AP Rocky | da un mese detenuto in Svezia | è stato liberato

A$AP Rocky sotto processo in Svezia : cosa sta succedendo nel caso che ha coinvolto il rapper : E che ha attirato l'attenzione di moltissime celeb The post A$AP Rocky sotto processo in Svezia: cosa sta succedendo nel caso che ha coinvolto il rapper appeared first on News Mtv Italia.

Trump contro la Svezia : “Mi ha deluso - liberate il rapper A$AP Rocky” : Dopo un primo intervento diplomatico nei giorni scorsi, con una telefonata al governo di Stoccolma per chiedere di liberare l'artista, il presidente Usa si è scagliato duramente contro il premier Loften

Annullato il concerto di A$AP Rocky a Milano del 17 luglio 2019 e tutto il tour europeo : il rapper è ancora in carcere : Il concerto di A$AP Rocky a Milano del 17 luglio è stato cancellato, così come il resto del suo tour europeo, a causa della detenzione del rapper in un carcere svedese. La restante parte delle date del tour che avrebbe dovuto portarlo in giro tra Festival e arene all'aperto quest'estate non ci sarà, visto che i tempi per la scarcerazione dell'artista sembrano molto lunghi e decisamente incerti. A$AP Rocky continua a essere rinchiuso in una ...