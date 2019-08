Hamilton bene sul bagnato in Ungheria | Ferrari inseguono

Lewis Hamilton F1 - GP Francia 2019 : “Iniziato bene il weekend - devo solo sistemare i dettagli” : Lewis Hamilton può considerarsi ampiamente soddisfatto per il suo venerdì di prove libere che hanno aperto il GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico ha chiuso al comando la prima sessione mentre nella seconda si è dovuto accontentare della piazza d’onore alle spalle del compagno di squadra Valtteri Bottas: tutto sotto controllo per l’alfiere della Mercedes che è il grande favorito della vigilia per la ...