«Con il mio pop prendo in giro un mondo sempre più superficiale»

Premio Caccuri 2019 - da Carlo Cottarelli a Enrico Letta : ecco i finalisti del Concorso letterario : Le sfide del contemporaneo, l’impegno nel giornalismo, lo sport come strumento di diffusione di valori positivi, la valorizzazione dei territori partendo dal sapere culinario: sono questi alcuni dei temi al centro dell’ottava edizione del Premio letterario Caccuri, il principale riconoscimento di saggistica in Italia, che si svolgerà dal 6 al 10 agosto a Caccuri, piccolo borgo in provincia di Crotone. Eccezionalmente per ...

Arezzo. Muore in moto Contro un camion davanti ad un amico : stavano andando al mare : La tragedia ieri sera, 1° agosto, sulla marecchiese: la vittima si chiamava Massimo Cesari e aveva 45 anni. Era molto conosciuto, campione di braccio di ferro e autista di autobus, era originario di Sansepolcro. Qualche tempo fa aveva pubblicato una foto a fianco della sua Yamaha bianca. La stessa moto sulla quale è morto. Viaggiava verso il mare in compagnia di un suo amico, che lo seguiva sempre su un mezzo a due ruote, quando, arrivato al ...

Beppe Convertini rivendica : «Per me parlano la mia storia - il mio lavoro trentennale» : Beppe Convertini “Per me parlano la mia storia, il mio lavoro trentennale, i tanti anni passati sui palcoscenici“. Lorella Cuccarini? No, a parlare è Beppe Convertini, il nuovo padrone di casa de La Vita in Diretta Estate con Lisa Marzoli e da settembre, con Ingrid Muccitelli, alla guida di Linea Verde. L’ex attore di Vivere respinge ogni critica o allusione sul fatto di essersi ritrovato su Rai 1 grazie ad una sua presunta ...

Estate : Ferragosto gelato mio ti Conosco - dal Sigep tutte le tendenze : Rimini, 1 ago. (Labitalia) - Arriva da Rimini il dolce 'street food' del Ferragosto 2019 della camp[...]

Salvini litiga Con il videomaker di Repubblica : "Attaccate me - non mio figlio" : “Non parlo di figli e di minori che vanno tenuti fuori della polemica politica. Mi vergogno per chi coinvolge i bambini nella polemica politica. Attaccate me ma lasciate perdere i bambini”. Il ministro Matteo Salvini in conferenza stampa al Papeete Beach di Milano Marittima risponde così a Valerio Lo Muzio, il videomaker che per Repubblica ha ripreso il figlio del ministro dell’Interno sulla moto d’acqua della ...

Uccio De Santis a Marina di Modica Con Vi racConto il mio Mudù : A Marina di Modica venerdì 2 agosto si ride con il comico Uccio De Santis e il suo “vi racconto il mio Mudù” mentre lunedì omaggio ai Pink Floid

Pollenza - auto finisce Contro un camion e si ribalta : muore 64enne - la moglie è grave : Violento scontro tra un’auto Fiat Qubo e un camion a Pollenza, nella provincia di Macerata. Stefano Giancamilli, sessantaquattro anni di Ostra Vetere, ha perso la vita nell'incidente stradale. Viaggiava in auto insieme a sua moglie, una donna di 48 anni che è stata portata sotto choc all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.Continua a leggere

MotoGp – La pausa estiva è terminata - Iannone ha le idee chiare : “ecco il mio obiettivo per la seConda metà di stagione” : Andrea Iannone pronto per il Gp di Brno: le sensazioni del pilota Aprilia alla vigilia del nuovo appuntamento stagionale dopo la pausa estiva Si torna finalmente in pista con la MotoGp: i campioni delle due ruote salgono nuovamente in sella alle loro moto per aprire le danze della seconda parte della stagione 2019. Marquez cercherà di confermarsi, ma dovrà fare i conti con tanti piloti che avranno voglia di dimostrare di che pasta sono ...

SContro tra camion - un morto. Borgo Panigale “trema” - dopo incidente dello scorso 6 agosto : Si chiamava Gheorghe Pantea Moglan, aveva 68 anni era di Treviso, originario della Romania, il conducente dell'autoarticolato che e' morto questo pomeriggio nell'incidente sul raccordo autostradale tra l'Autostrada A14 Bologna-Taranto e l'A1 Milano-Napoli all'altezza di Borgo Panigale. L'autotrasportatore, che aveva appena scaricato la merce a Firenze, era in viaggio verso Oderzo, in provincia di Treviso, dove risiedeva con la moglie e cinque ...

Emma Marrone - foto Con mamma e papà/ 'Sorridi come sorride il mio cuore' : Emma Marrone ha sorpreso i suoi 3.8 milioni di follower pubblicando due foto con mamma e papà. Ecco le tenere parole d'amore che la nota cantante ha...

La figlia di Bruce Lee Contro Tarantino : Mio padre non era uno s... arrogante : L’uscita al cinema di “C’era una volta a... Hollywood” ha fatto infuriare Sharon Lee. “Non dovevano trattarlo nel film – le parole della figlia di Bruce – come la Hollywood bianca lo ha trattato in vita”. La figlia di Bruce Lee, Sharon, si è scagliata contro Quentin Tarantino per il modo in cui il regista ha ritratto il padre nel suo ultimo film, C’era una volta a... Hollywood. Intervistata da Yahoo Entertainment, Sharon Lee ha ...

Evra si racConta : “le persone non ConosCono il mio passato - è stato molto difficile…” [FOTO] : Il terzino ex Juventus Evra ha annunciato l’addio al calcio giocato, sono state tante le soddisfazioni soprattutto con le maglie di Juventus e Manchester United ma il calciatore francese ha dovuto fare i conti anche con un passato difficile, a parlarne è direttamente l’ex calciatore attraverso un video al ‘The players’ Tribune’: “non avevo niente, non avevamo niente”, con riferimento al periodo ...

Bologna - sContro fra tre camion sulla A14 : due prendono fuoco. Morto un autista. FOTO : Bologna, scontro fra tre camion sulla A14: due prendono fuoco. Morto un autista. FOTO L'incidente è avvenuto vicino a Borgo Panigale. Da quanto si apprende ci sarebbero diversi feriti. Sul posto si è alzata una colonna di fumo visibile anche da lontano. L'autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di ...

SContro tra camion a Borgo Panigale - c'è una vittima. Chiusa la A14 : Uno Scontro fra tre camion, due dei quali andati a fuoco è avvenuto a Borgo Panigale, a Bologna, a pochi metri dall’incendio che fece crollare un ponte il 6 agosto dell’anno scorso. Sul posto si è alzata una colonna di fumo visibile anche da lontano. L’autostrada A14 è Chiusa in entrambi i sensi di marcia.E’ morto l’autista di uno dei camion e ci sono anche dei feriti. Secondo la prima ...