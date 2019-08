Scossa di terremoto magnitudo 3 4 al largo della Calabria MAPPE

Terremoto - Scossa in Grecia : epicentro in Attica : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata oggi pomeriggio nella regione greca dell’Attica con epicentro a 5 chilometri a nord della città di Magoula, a 24 chilometri a nord-ovest di Atene. Da quanto riferito dai media greci, il sisma è stato percepito nettamente nella capitale. La scossa si è verificata alle 16:30 (ora locale) e ha avuto una profondità di 8 chilometri. Secondo gli esperti dell’European-Mediterranean ...

Terremoto - forte Scossa nella costa del Cile : scatta l’allarme tsunami [MAPPE e DATI LIVE] : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nella costa del Cile. Da una prima stima sembra che la scossa sia di magnitudo 6.4: l’epicentro è stato localizzato nel distretto di Pichilemu, mentre l’ipocentro a soli 10 Km di profondità. Il sisma è avvenuto alle ore 20:28 (ora italiana), ossia alle 14:28 ora locale. Immediato l’allarme tsunami a causa dell’elevata intensità della scossa e dell’epicentro ...

Lieve Scossa di terremoto sul Garda : Un terremoto magnitudo ML 2.3 si è verificato a 3 km ovest Pozzolengo (BS) alle 07:01:56 ad una profondità di 37 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Lieve scossa di terremoto sul Garda sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Australia - Scossa nel centro/nord [DATI e MAPPE] : Una scossa di Terremoto magnitudo 5.4 è stata registrata dall’Istituto geofisico statunitense USGS alle 11:22 ora locale (le 03:22 in Italia) nel centro-nord dell’Australia. Il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a 32 km ovest-nordovest da Tennant Creek, nel Territorio del nord. Al momento non si hanno notizie di eventuali danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Australia, scossa nel centro/nord ...

Scossa di terremoto avvertita nel Forlivese [DATI] : Un terremoto magnitudo ML 2.7 si è verificato a 5 km nord da Dovadola (FC) alle 13:29:14, ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato percepito anche a Forlì, soprattutto ai piani alti degli edifici. Non si segnalano danni. L'articolo Scossa di terremoto avvertita nel Forlivese [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Grecia - Scossa di terremoto a Creta : 8.40 Una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata alle 7.40 ora locale (le 6.40 in italia) sulla costa centrosettentrionale dell'isola greca di Creta. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 75 km di profondità e epicentro vicino a Malevizi. Non si hanno al momento notizie di eventuali danni a persone o cose.

Scossa di terremoto magnitudo 5.9 al largo di El Salvador [MAPPE] : Una Scossa di terremoto magnitudo 5.9 si è verificata alle 05:54 UTC al largo della costa di El Salvador, in America Centrale. Il sisma è stato localizzato dall’Istituto geofisico statunitense USGS a 24 km a sud di La Libertad, a 72,5 km di profondità. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5.9 al largo di El Salvador [MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

