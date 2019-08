Ronn Moss non è più il Ridge di Beautiful Ora è cantante ed è in tour in Italia

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019)a tutti è famoso per essere stato ildi, ma ha un passato dae ora torna a suonare in unqui in. Forse in pochi conoscono il passato di. L’attore dalla mascella pronunciata che per oltre 25 anni è stato ilForrester di "", la storia soap-opera di Canale 5, è stato prima di tutto un. Un chitarrista, per l’esattezza. Per un periodo aveva appeso al chiodo il suo fascino da artista dissipato per tornare poi al primo amore.Era il 1976 quando raggiunse il successo con la band de I Players, dove la hit Baby Come Back divenne un vero e proprio tormentone, scalando persino la top 100 della canzoni più ascoltate in radio. Si dice che la band diera famosa quanto gli Eagle e i Bee Gees. All’epoca lui aveva 24 anni e con il gruppo incise un paio di album. Il manager però lo contattò per un ...

