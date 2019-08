Hitman 2 | il bug che trasformava la valigetta in una potente arma a ricerca

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 2 agosto 2019) Tra tutto l'arsenale a disposizione dell'Agente 47 all'interno di2, sicuramente laha il posto d'onore. Grazie ad un simpatico bug, questa ventiquattrore, se lanciata contro una persona, siin unain quanto riusciva a neutralizzare anche il nemico che in quel momento svoltava l'angolo.Ora i giocatori che hanno usufruito di questo bug potranno gioire, visto che sta tornando come funzionalità ufficiale all'interno del Challenge Pack che arriverà a partire dall'8 agosto. Laimplementata è stata ottimizzata, secondo quanto svelato da IO Interactive, per "il massimo stile".Questo non sarà l'unico contenuto in arrivo nel gioco: il 1° agosto il team di sviluppo ha aggiunto un nuovo contratto, mentre nella giornata di oggi è stato implementato un nuovo bersaglio elusivo. Oltre a questo una serie di nuovi contratti verranno inseriti ...

Eurogamer_it : #Hitman2, tra i nuovi contenuti anche la valigetta che si trasforma in un'arma a ricerca. -