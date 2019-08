Diciannovenne torna da uno stage che non era andato bene | mentre era in viaggio su un

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Una ragazza di soli 19 anni, Alana Cutland era in Madagascar per unoper conto della dell’università di Cambridge. Lol’aveva stancata molto e la ragazza durante la sua permanenza in Madagascar aveva anche avuto affrontare diversi attacchi di panico e per questo i genitori le avevano chiesto dire a casa. La ragazza ha preso un aereo leggero e insieme ad un turista Ruth Johnson, e al pilota stava facendo rientro a casa. Ma ad un certo unto ha aperto lo sportellone dell’aereo e si è lanciata giu. La famiglia è stravolta e sotto choc anche il turista e il pilota che hanno anche provato a tenerla per una gamba ma lei è riuscita a divincolarsi.

