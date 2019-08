Curiosi di vedere Super Mario in salsa FPS? Eccovi un primo livello

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 2 agosto 2019) La comnunity di sviluppo Mapcore ha recentemente lanciato la sfida per la creazione di undedicato a Unreal Tournament, Counter-Strike 1.6 eBros. ed in qualche modo rivisitarlo.Il level designer Sean Noonan (alcuni Far Cry, Watch Dogs, Star Citizen) ha preso al volo tale sfida ed ha pubblicato un video che mostra i suoi progressinel ricreare ildi un fittiziodedicato aBros. Ha inserito una serie di piattaforme fluttuanti che ricordano delle isole e visto che il nostronon andrebbe mai in giro con un fucile a pompa o con un distruttivo BFG 9000, Noonan ha provveduto anche a questo.Nelritroviamo tutti gli elementi tipici della serie Nintendo come i Goomba, funghi, monete e tubi, iltermina con un chiaro riferimento che ogni fan della saga riconoscerà di sicuro (e a dirla tutta anche chi non è particolarmente ...

