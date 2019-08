Catanzaro | smascherato finto cieco | guidava e faceva shopping

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Pietro Bellantoni Ilin un negozio Intascava la pensione da 10 anni. Ora il 48enne è accusato di truffa. I carabinieri lo hanno filmato mentre andava in giro da solo e guardava il suo smartphone. Disposto un sequestro di 100mila euro Per l'Inps era unassoluto. E infatti da 10 anni intascava la pensione di invalidità, con tanto di indennità di accompagnamento. I carabinieri dihanno però scoperto la verità eun 48enne di. Che ci vedeva benissimo, così come svelato dalle indagini, tant'è chel'auto, passeggiava per strada senza alcun aiuto, andava per negozi e riusciva tranquillamente a consultare il proprio smartphone. E dire che, ufficialmente, l'uomo soffriva di atrofia ottica. Nei confronti deli militari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, anche per ...

