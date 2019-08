Buon compleanno Daniele Vignali | Franco Menichelli | Matteo Marini…

Buon compleanno Francesco Rocca - Fabio Testi - Giampaolo Pazzini… : Buon compleanno Francesco Rocca, Fabio Testi, Giampaolo Pazzini… …Gino Landi, Isabel Allende, Claudio Ambu, Albano Guaraldi, Fabio Rampelli, Dario Stefano, Marco Giampaolo, Fernando Couto, Massimiliano Tacchinardi, Alessandro Antinelli, Danilo Toninelli, Nello Lorenzetti, Dalila Schiesaro, Elena Berlato, Denise Faro, Giulio Renzi Ricci, Antonio Mazzotta, Matteo Trentin, Giorgia Mascitti… Oggi 2 agosto compiono gli anni: Luisa Adorno (Mila ...

FOTO – Benitez - messaggio di auguri al Napoli : “Buon compleanno e…” : Il Tweet di auguri al Napoli di Benitez Oggi data storica per la SSC Napoli che festeggia i suoi 93 anni, molti personaggi del mondo del calcio hanno porto i loro auguri, tra questi Rafa Benitez che sui social scrive così: “Buon compleanno, Napoli! Tanti auguri, congratulazioni a tutti i napoletani” Di seguito il Twee: Leggi anche Gazzetta – Zaha nel mirino di Giuntoli: l’ivoriano vuole giocare la Champions, spinge per la ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Domenico Berardi - carriera al di sotto delle aspettative : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è il compleanno dell’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi. Ha legato fino al momento la sua carriera al Sassuolo, si tratta infatti del miglior realizzatore della storia del club neroverde, è un attaccante che può essere schierato in vari ruoli del reparto avanzato ma si mette in mostra maggiormente da esterno, è bravo a rientrare e tirare, ha disputato anche ...

Buon compleanno Paolo Guzzanti - Domenico Berardi… : Buon compleanno Paolo Guzzanti, Domenico Berardi… …Giancarlo Giannini, Fulvio Lucisano, Dino da Costa, Maria Venturi, Sergio Campana, Andrea Mingardi, Michael Ledeen, Adriano Sofri, Leoluca Orlando, Lucio Brunelli, Silvio Soldini, Alessandro Baracchini, Giovanna Mangili, Mario Mazzoleni, Francesco Gavazzi, Bastian Schweinsteiger, Alessandro Infanti, Nicolò Brighenti, Alessia Afi Dipol, Gabriele Paolino… Oggi 1° agosto compiono gli anni: Michele ...

Buon compleanno Nicky! La famiglia Hayden riunita per una ricorrenza speciale - la dedica di Jackie è commovente [FOTO e VIDEO] : Una festa di compleanno davvero speciale: la famiglia di Nicky Hayden lo omaggia con un party esclusivo Sono trascorsi due anni dalla tragica morte di Nicky Hayden, ma il Kentucky Kid è rimasto nel cuore di tutti gli appassionati delle due ruote e degli addetti ai lavori del mondo delle moto. Ovviamente, tutta la famiglia Hayden non fa altro che pensare a Nicky ogni giorno, ma in particolar modo ieri, tutti i più cari familiari del ...

Buon compleanno Franca Valeri - Neri Marcorè - Antonio Conte… : Buon compleanno Franca Valeri, Neri Marcorè, Antonio Conte… …Luca Ward, J.K. Rowling, Enzo Polidoro, Fiorenza Marchegiani, Rita Baldini, Salvatore Lanna, Valentina Paris, Daniel Ciofani, Paolo dal Molin, Diego Fabbrini… Oggi, 31 luglio, compiono gli anni: Franca Valeri (99 anni), attrice, regista, sceneggiatrice; Liliana Jovino, doppiatrice; Giulio Lazzarini, politico; Cecilia Mangini, regista, fotografa; Luigi Angelini, ex calciatore; Giuseppe ...

L’uomo del giorno Buon compleanno Adriano Galliani - una vita al Milan : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno do Adriano Galliani, giornata importante per gli appassionati delle statistiche. Ha legato la sua carriera al Milan, in 31 anni da dirigente dei rossoneri ha contribuito a rendere il Milan un club vincente, ha conquistato 29 titoli, ha portato in rossonero tantissimi campioni: Van Basten, Weah, Desailly solo per citare nomi ...

Buon compleanno Adriano Galliani - Barbara Berlusconi - Eric Salerno… : Buon compleanno Adriano Galliani, Barbara Berlusconi, Eric Salerno… …Gabriele Salvatores, Elio, Arnold Schwarzenegger, Marcello Spatafora, Anna Identici, Andy Luotto, Giuseppe Cucca, Guido Barilla, Orlando Pizzolato, Marcello Gualdani, Lucio Malan, Andrea Pancani, Maurizio Buccarella, Alessia Lionello, Eugenio Corini, Andrea Gaudenzi, Selvaggia Lucarelli, Mariano Andujar, Luca Lanotte, Luca Zandonella, Giacomo Panizza, Matteo Tessari, Valentina ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Mircea Lucescu - ex Inter e Brescia : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, giornata importante per gli amanti delle statistiche, è il compleanno dell’allenatore Mircea Luscescu. E’ un personaggio vincente, ha infatti conquistato 8 titoli di calciatore e ben 34 da allenatore. Dopo la carriera da calciatore inizia quella da allenatore, le prime esperienze sono in Romania, poi arriva in Italia grazie alla chiamata del Pisa. Altre ...

Buon compleanno Daniele Rugani - Rosalba Diana - Peter del Monte… : Buon compleanno Daniele Rugani, Rosalba Diana, Peter del Monte… …Gian Piero Reverberi, Piero Marrazzo, Mikis Theodorakis, Enzo G. Castellari, Claudio Fabi, Vincenzo Mattina, Mircea Lucescu, Valeria Fedeli, Fausto Landini, Mario Giro, Laura Molteni, Laura Venittelli, Nunzia Catalfo, Davide Sinigaglia… Oggi 29 luglio compiono gli anni: Rosalba Diana, opinionista; Varo Bravetti, ex calciatore, allenatore; Agata (Goti) Herskovits Bauer, reduce di ...

Buon compleanno Riccardo Muti - Massimo Cellino - Luca Barbareschi… : Buon compleanno Riccardo Muti, Massimo Cellino, Luca Barbareschi… …Lisa Gastoni, Guido Caroselli, Vincenzo Sparagna, Laura Fasiolo, Marco Ferradini, Mario Mantovani, Elio de Capitani, Gennaro Malgieri, Antonio Sciortino, Franco di Mare, Salvatore di Maggio, Patrizia Pellegrino, Max Giusti, Carla Ruocco, Alexis Tsipras, Paolo Buso, Gianni Cantagalli, Luigi Petrazzuolo, Andrea Lovotti, Alex di Giorgio… Oggi 28 luglio compiono gli anni: Renato ...

Matteo Salvini sorridente - selfie con auguri a Francesca : «Buon compleanno ragazza» : Crisi con Francesca? Nemmeno per sogno. Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dell'Interno, ha postato sul suo profilo Facebook una foto, sorridenti e abbracciati, entrambi con...

Matteo Salvini fa gli auguri a Francesca Verdini : "Buon compleanno ragazza" : “Buon compleanno ragazza”. Di buon mattino il ministro dell’interno Matteo Salvini posta su Facebook una foto che lo ritrae abbracciato alla fidanzata Francesca Verdini e la didascalia con gli auguri.

Buon compleanno Peppino di Capri - Maria Grazia Cucinotta… : Buon compleanno Peppino di Capri, Maria Grazia Cucinotta… …Detto Mariano, Giuseppe de Rita, Ennio Vitanza, Roger Abravanel, Renato Mannheimer, Marco Boato, Maura Cossutta, Hansi Muller, Paolo Marangon, Alessandro Furnari, Giordano Petri, Rocco Giannone, Michela Greco, Matteo Pratichetti, Antonio Ricciardello, Silvia Pisano, Veronica Belfanti… Oggi 27 luglio compiono gli anni: Maurizio de Negri, neuropsichiatra; Cesare Bianchini, ex calciatore; ...