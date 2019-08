U&D | Gemma Galgani pronta a tornare in tv | ma sarà sola di nuovo

Anticipazioni U&D : Gemma tornerà in studio senza il suo 'fidanzato' : Lunedì 16 settembre inizierà la nuova stagione del dating show di Mediaset Uomini e Donne, anche se le registrazioni inizieranno molto probabilmente a partire dalla fine del mese di agosto. Manca poco dunque per scoprire chi saranno i protagonisti di questa nuova edizione, se ci saranno volti nuovi oppure no. Dopo l'avventura a Temptation Island infatti, potremo vedere David Scarantino e Cristina Incorvaia come protagonisti all'interno dello ...

Giulia De Lellis e Gemma : da U&D alla conduzione di un format sulle feste di La 5 : La notizia che ha dato "Il Fatto Quotidiano" in queste ore ha spiazzato tutti: Gemma Galgani e Giulia De Lellis presenteranno un programma insieme. Maria De Filippi, dunque, ha pensato alle due protagoniste assolute di Uomini e Donne per lanciare un nuovo format che sarà trasmesso su La 5 prossimamente: "Giortì", uno show dedicato alle feste e a tutto quello che c'è dietro alla loro organizzazione. Giulia e Gemma debuttano come presentatrici ...

