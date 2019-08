Serie A | Anticipi e posticipi delle prime due giornate di campionato

Serie A calcio - anticipi e posticipi delle prime due giornate. Le partite trasmesse in tv e streaming su Sky e DAZN : orari e programma : Sarà Parma-Juventus ad aprire la stagione 2019/2020 della Serie A. Sabato 24 Agosto i campioni in carica cominciano la difesa dello Scudetto dal Tardini. Gioca in anticipo sempre di sabato anche il Napoli, ospite della Fiorentina, mentre per la nuova Inter di Antonio Conte bisognerà aspettare lunedì 26 Agosto. La seconda giornata di campionato promette subito grande spettacolo. Ci sarà l’atteso scontro tra Maurizio Sarri ed il suo passato, ...

Serie A 2019 - 20 - gli anticipi e posticipi delle prime due giornate : 1ª GIORNATA ANDATA Sabato 24 agosto 2019 ore 18.00 PARMA – JUVENTUS Sabato 24 agosto 2019 ore 20.45 FIORENTINA – NAPOLI Domenica 25 agosto 2019 ore 18.00 UDINESE – MILAN Lunedì 26 agosto 2019 ore 20.45 INTER – LECCE 2ª GIORNATA ANDATA Venerdì 30 agosto 2019 ore 20.45 BOLOGNA – SPAL Sabato 31...

Serie C : nella nuova stagione si giocherà molto di domenica - il sabato tre anticipi : Dopo diversi anni in Serie C si torna all'antico, infatti per la gioia di appassionati, tifosi e addetti ai lavori, si tornerà a giocare quasi esclusivamente di domenica. Un annuncio, quello del presidente della Lega Pro, che farà felice tanti appassionati della terza Serie italiana. Si auspicava infatti da tempo, un cambio di rotta rispetto agli ultimi anni, quando il calcio cosiddetto "spezzatino", aveva preso il sopravvento: si giocava ...