Fabio Tassan Pagnochet | una vita a gestire i lavoratori dello spettacolo

Fonte : blogo

(Di giovedì 1 agosto 2019): da Milano, dove nasce nel 1965, a Napoli dove oggi lavora per Made in Sud e non solo. Passando per Madrid seguendo il cuore, ma prima ancora la televisione: nelle sue vene scorrono ormai solo pixel. E' più vicino alla pensione rispetto altri colleghi, ma questo produttore esecutivo sembra più un ragazzo che ancora deve fare le cose migliori nella sua movimentata. Avrà più di un segreto, ma il suo mestiere è anche tacere.Sei una memoria storica delle recente tv italiana, come hai iniziato e perché ti sei infilato nella tv?, unapubblicato su TVBlog.it 01 agosto 2019 09:48.

SerieTvserie : Fabio Tassan, una vita a gestire i lavoratori dello spettacolo -