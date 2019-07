PS4 e vendite videogiochi | per la prima volta il digitale supera le vendite fisiche

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato dell'ennesimo traguardo raggiunto da PS4 con ilmento delle 100 milioni di unità distribuite in tutto il mondo e un andamento cheaddirittura PS2 e Wii. Sono numeri notevolissimi tra cui spicca anche un altro dato molto interessante riguardante lesoftware.Tra le tante statistiche e numeri proposti all'interno del report finanziario di Sony, c'è anche l'incidenza del mercatorispetto alla vendita complessiva di. Nel corso del precedente anno fiscale la percentuale diaveva raggiunto un massimo di 45% all'interno dell'ultimo trimestre ma nel Q1 dell'anno fiscale 2019 ci troviamo di fronte a un evento per certi versi storico: su PS4 ledigitali corrispondono al 53% dellesoftware totali.È lache si registra un dato di questo tipo su PS4 e per molti potrebbe essere il ...

