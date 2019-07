Migliaia di polli morti di caldo nel Regno Unito nella giornata più bollente di sempre

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Immagini spiacevoli mostranodi, uccisi dal troppo, in un allevamento di pollame nel giorno piùdinel. Gli animali sono uccisi dalche ha sfiorato i +39°C giovedì 25 luglio nell’allevamento Moy Park di Newton on Trent, nel Lincolnshire. Secondo quanto riportato, gli operai hanno dovuto rimuovere le povere bestie tramite l’uso di carriole dopo che i loro corpi erano stati ammassati all’esterno, come potete vedere dalle foto contenutegallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. L’azienda che si occupa dell’allevamento fornisce carne di pollo ai colossi della distribuzione come Sainsbury’s e Tesco. Moy Park ha ricevuto la certificazione di gestione ambientale lo scorso settembre. Un operaio ha detto a The Lincolnite che lo staff ha impiegato diversi giorni per raccogliere gli animalidai capannoni ...

