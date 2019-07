La polemica sull' incarico in Francia di Gozi e l' addio a Raffaele Pisu

Il figlio di Salvini sulla moto d’acqua della polizia : scoppia la polemica : Che cosa ci fa il figlio sedicenne di Matteo Salvini a bordo di una moto d’acqua della polizia dello Stato, insieme a un poliziotto, nel mare di fronte alla spiaggia di Milano Marittima? È stato il quotidiano Repubblica a pubblicare il video che mostra il «giro turistico». Nonostante il videomaker, durante le riprese, sia stato avvicinato da due uomini che si sono qualificati come poliziotti e che hanno cercato di impedire l’uso della ...

Il figlio di Salvini si diverte sulle moto d'acqua della Polizia : è polemica : Il figlio di Salvini ha provato in mare una moto d'acqua della Polizia di Stato. Il fatto è avvenuto a Milano Marittima e ha scatenato una polemica che in poco tempo ha fatto il giro del web. Anche il ministro, in quel momento, si trovava sulla spiaggia, mentre un videomaker di Repubblica ha girato le immagini del 13enne. La Questura di Ravenna ha avviato un'indagine per accertare un eventuale utilizzo inappropriato del mezzo di Stato. Il figlio ...

polemica sulla foto dell'indagato - interviene Conte : 'Bendarlo è un reato' : Il Presidente del Consiglio Conte, tramite un lungo post su Facebook, ha commentato la foto diffusa nella giornata di ieri, in cui si vede l'indagato per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega bendato. Il Premier, pur ribadendo che la vittima di tutto è innanzitutto l'uomo delle forze dell'ordine, ha comunque affermato che bendare in quel modo una persona indagata potrebbe configurare vari reati. La foto del ragazzo bendato e ...

Riappare la scritta Dux sulla montagna - ed è subito polemica : "Non ho nessuna intenzione di ricoprirla, quella scritta è sempre stata là. Siamo cresciuti con quell'incisione, non inneggia a niente, è una scritta che c'era già e se serve da attrattiva per far venire gente nel mio paese va benissimo": così il sindaco di Villa Santa Maria ha commentato la ricomparsa della scritta "Dux" sulla montagna. Ma il deputato abruzzese del Pd, Camillo D'Alessandro, ha replicato: "Deposito un'interrogazione affinché ...

Caduta libera - polemica di Gerry Scotti sulle manette censurate : "Fatele vedere". Ma la legge lo vieta : Domanda, risposta e polemica a Caduta libera, con Gerry Scotti che approfitta di una parentesi sui ‘prigionieri’ (“a loro vengono messi i ferri alle mani o ai piedi per impedirne la fuga”, recitava il quesito posto al concorrente) per lanciare un affondo al mondo del giornalismo: “Quando vedo al telegiornale certi delinquentoni che vengono portati via e oscurano le manette mi chiedo ‘ma perché?’, fate vedere che gliele avete messe. Dobbiamo ...

Si dimette il ministro dell’Ecologia francese dopo la polemica sulle spese folli : Parigi. Ieri pomeriggio, dopo una settimana di pressioni e fuochi incrociati, il ministro dell’Ecologia e numero due del governo francese François de Rugy si è dimesso. Le rivelazioni sul suo train de vie fastoso a spese dei contribuenti lo hanno trascinato progressivamente verso il baratro, lui che

Vittoria - domenica i funerali di Alessio. La polemica sull’agenzia di pompe funebri : Lutto cittadino per l’ultimo saluto ad Alessio D’Antonio, 11 anni, falciato dal Suv insieme al cuginetto. Le esequie affidate all’agenzia di pompe funebri dell’amico di uno degli uomini che erano a bordo della Jeep

Elisa si sfoga sulla polemica scatenata dai commenti della Pausini : 'Scelgo l'onestà' : Scoppia la polemica sui social tra i fan di Elisa e Laura Pausini, dopo che mercoledì sera la cantante romagnola ha rivelato in un commento postato su Twitter di essere stata contattata dalla Disney per doppiare il film del 'Re Leone' ma di aver dovuto rinunciare a causa dei numerosi impegni professionali che aveva già in programma. E così la Pausini ha lasciato intendere che dopo il suo rifiuto, ecco che la scelta è ricaduta su Elisa. ...

David Beckham bacia sulle labbra la figlia Harper e scoppia la polemica : Allo stadio a Parigi per tifare per la nazionale femminile inglese impegnata nei Mondiali di calcio, l'ex calciatore si è lasciato andare a tante coccole e anche baci sulle labbra con la figlia di sette anni, scatenando sui media e sui social un'aspra polemica a cui lui per ora ha risposto trollando gli hater.\\ David Beckham ha sollevato un vespaio di polemiche in tutto il mondo dopo essere stato sorpreso a baciare sulle labbra la ...

"Federico Fashion Stile" risponde alla polemica sullo scontrino da 3550 euro : "Leggete bene" : La polemica è di vecchia data, ma solo adesso è arrivata la replica del diretto interessato. Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, ha risposto alla youtuber Chiara Facchetti, che nel marzo 2019 ha pubblicato un video, per raccontare la sua esperienza nel salone del parrucchiere, conclusa con uno scontrino da 3550 euro e un trattamento, a suo dire, non all’altezza.Il video ha ottenuto oltre un milione di ...

Gabriele D’Annunzio : a Trieste la polemica sulla statua a 100 anni dall’impresa di Fiume : Continua la polemica sulla statua di Gabriele D'Annunzio che l'amministrazione comunale di Trieste vorrebbe collocare in centro città per celebrare i 100 anni dall'impresa di Fiume. Non tutti i cittadini sono d'accordo con la scelta del sindaco, così hanno lanciato una petizione online per bloccare l'iniziativa.Continua a leggere

L'assurda polemica sulla polo Lacoste di Calenda : Su Twitter diventa trending topic il look dell'ex ministro dello Sviluppo economico che indossa una maglietta Lacoste...