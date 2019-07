Il Joker di Joaquin Phoenix è già da Oscar 

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Niccolò Sandroni Alberto Barbera, direttore artistico del Festival del cinema di Venezia, è rimasto sorpreso dalcone lo vede già ai prossimi Oscar, il prossimo film interamente dedicato alla genesi dell’arcinemico di Batman, sarà la grande sorpresa del Festival di Venezia e corre veloce verso gli Oscar. Abbiamo già avuto modo di vedere le prime immagini e il primo trailer del film con protagonista, ma non sempre le anticipazioni rispettano le aspettative. Questa volta però sembra proprio che il film non solo rispetterà le previsioni ma le supererà anche. Il regista del, Todd Phillips, già alla regia della trilogia de Una notte da leoni e quindi lontano non poco dal genere che tratta ora, ha convinto la Warner Bros. a presentare il film al Festival di Venezia in competizione con gli altri, anziché fuori concorso, come fatto ...

