Gregoretti | migranti verso lo sbarco Salvini | «Assegnati a 5 paesi europei»

Salvini autorizza lo sbarco dei migranti dalla Gregoretti : Si sblocca la situazione sulla nave della Guardia Costiera con 116 migranti a bordo. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato una svolta durante una diretta Facebook: "Cinque Paesi europei e strutture dei vescovi italiani, ecco dove andranno i 116 immigrati a bordo della nave Gregoretti: lavoro fatto, missione compiuta". Poi l'elenco delle nazioni coinvolte nell'operazione: "Germania, Portogallo, Francia, Lussemburgo e Irlanda ...

Nave Gregoretti - parte sbarco migranti : 14.10 E' arrivato il via libera dal Viminale per lo sbarco dei migranti che sono dal 25 luglio scorso sul pattugliatore Gregoretti, ormeggiato al pontile Nato della Marina militare nella rada di Augusta, nel Siracusano. Già avviate le operazioni di sbarco dei migranti, che saranno trasferiti all'hotspot di Pozzallo. Già in ospedale una persona, malata di tubercolosi.

Gregoretti - Salvini : "5 Paesi e la CEI<br> si prendono i 116 migranti" : Matteo Salvini oggi verso mezzogiorno ha fatto una delle sue dirette Facebook "fiume" cominciando da un annuncio e finendo per lamentarsi dei "soliti no" del MoVimento 5 Stelle. L'annuncio per cui ha avviato la diretta è quello che riguarda i 116 migranti salvati dalla nave Gregoretti della Guardia Costiera: la CEI, ossia i vescovi italiani, e cinque Paesi europei hanno dato l'ok per la ricollocazione dei naufraghi. ...

Gregoretti - Salvini : nelle prossime ore lo sbarco dei 116 migranti : Cinque paesi Ue, «Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo, più alcune strutture dei vescovi italiani - ha spiegato il vicepremier della Lega - si faranno carico di questi 116 migranti»- Il Procuratore di Siracusa: «A bordo due casi di tubercolosi e di cellulite infettiva, altri 20 di scabbia. In totale sono 29 i migranti con problemi di natura sanitaria»

Gregoretti - Salvini : “Migranti non saranno a carico dei cittadini italiani. Nelle prossime ore darò ok allo sbarco” : “Nelle prossime ore darò l’autorizzazione allo sbarco perché abbiamo la certezza che i migranti non saranno a carico dei cittadini italiani”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, in diretta Facebook in merito ai migranti a bordo di nave Gregoretti annunciando che “il problema è risolto“. Cinque paesi, “Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo, più alcune strutture dei ...

I 116 migranti sulla Gregoretti possono scendere. Salvini : "5 Stati e Cei se ne faranno carico" : Matteo Salvini “chiude” il caso Gregoretti in diretta Facebook: “Cinque Paesi europei e strutture dei vescovi italiani, ecco dove andranno i 116 immigrati a bordo della nave Gregoretti: lavoro fatto, missione compiuta”. “Nelle prosssime ore darò autorizzazione allo sbarco - annuncia il vicepremier - perché abbiamo la certezza che questi immigrati non rimarranno a carico dei cittadini italiani che ...

Migranti - Salvini "Ok a sbarco - problema risolto" | Procuratore : "Sulla Gregoretti 29 malati - due gravi" : "Nelle prossime ore darò l'autorizzazione allo sbarco perché abbiamo la certezza che i Migranti non saranno a carico dei cittadini italiani". Lo ha detto il ministro dell'Interno. Intanto il Procuratore di Siracusa ha comunicato la relazione degli infettivologi sui 116 Migranti

Caso Gregoretti - Salvini autorizza lo sbarco : “Migranti accolti da 5 Paesi Ue e da Cei” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, annuncia che presto darà l'autorizzazione allo sbarco per i 116 migranti a bordo della nave Gregoretti, ormeggiati da giorni al porto di Lampedusa. Cinque Paesi Ue e la Cei li accoglieranno. Intanto Salvini fa sapere di aver ricevuto una denuncia per sequestro di persona: "Rischio fino a 15 anni di carcere, ma io non mollo".Continua a leggere