Foro nel display e tripla fotocamera posteriore | OUKITEL C17 Pro sogna in grande

Monte Bianco - pullman in fumo nel traForo : 67 passeggeri evacuati e tunnel chiuso : Un pullman è bloccato a causa di un guasto all’interno traforo del Monte Bianco a 6,5 km dall’imbocco francese. Si tratta di un autobus di linea a due piani, con 67 passeggeri, diretto in Italia. Ad un certo punto il mezzo ha iniziato ad emettere fumo, si è fermato e non è più ripartito. Il tunnel è stato chiuso temporaneamente e le persone a bordo sono state evacuate sul lato italiano del traforo. Sono tutte in buone ...

Maltempo : Foroni - 'dopo conta danni procedure per stato emergenza nel Lecchese' : Milano, 12 giu. (AdnKronos) - "In attesa che la situazione torni sotto controllo, stiamo iniziando la conta dei danni e avviando la procedura per chiedere al governo il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale". Lo afferma l'assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardi

Boxe - Roberto Cammarelle nella Walk of Fame dello sport italiano! Per sempre sulla camminata del Foro Italico : Prestigioso riconoscimento per Roberto Cammarelle, il Campione Olimpico di Pechino 2008 e due volte Campione del Mondo di Boxe (2007-2009) è stato inserito nella Walf of Fame dello sport Italiano. Il 39enne supermassimo lombardo, che nel proprio palmares vanta anche l’argento olimpico a Londra 2012 (il verdetto della finale con Anthony Joshua lasciò diverse perplessità) e il bronzo ad Atene 2004, ha lasciato l’attività ...