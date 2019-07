Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Fumata nera alla Camera per l’avvio dell’iter di unasull’. Le commissioni Giustizia e Affari sociali, riunite per trovare una sintesi su un, non hanno trovato un’intesa tra le posizioni divergenti sul tema sia all’interno della maggioranza che tra le opposizioni. Il dibattito nella II e XII commissione è comunque ripreso in vista della nuova udienza della Consulta sul caso Cappato, programmata per il 24 settembre, data che la Corte costituzionale ha fissato come termine ultimo per riempire il “vuoto normativo costituzionalmente illegittimo”. Proprio in riferimento al caso Cappato, il Comitato Nazionale di Bioetica ha diffuso ieri un suo primo parere, favorevole, sul suicidio medicalmente assistito, nel quale specifica che è diverso dall’. Il capolinea del 24 settembre era stata fissato nell’ottobre scorso ...

fattoquotidiano : Eutanasia, salta testo base per la legge. La compagna di Dj Fabo: “Il Parlamento non si è ancora pronunciato, una v… - RaiNews : Nessun testo base sull'#eutanasia, manca l'accordo. Il comitato ristretto delle commissioni Giustizia e Affari soc… - lacittanews : Eutanasia, salta testo base per la legge. -