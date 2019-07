Biasin | «Wanda Nara non ha alcuna preclusione verso Napoli Ma Icardi vuole l’Inter»

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Fabrizio, giornalista di Libero, tifoso dell’Inter, ovviamente appassionato di. «Non capisco perché Inter enon facciano la pace, com si faceva a scuola. Sono esagerate le voci sui dissidi nello spogliatoio interista.non va d’accordo con tre giocatori ma con tutti gli altri ha un ottimo rapporto, si scrivono tutti i giorni. Io sto alle parole di Zhang e di anche di Marotta. Zhang ha detto: mai alla Juventus. Sarebbe assurdo rafforzare così la Juventus, sarebbe una cosa che i tifosi non perdonerebbero mai. Certo anche ilè una rivale dell’Inter, non so da quanti anni ilfinisce sempre davanti all’Inter. L’Inter lo valuta 80 milioni». «Non c’èda parte diad andare a. Ha parlato più volte con Giuntoli. Al momento è difficile ipotizzare qualsiasi opzione.restare ...

napolista : Biasin: «Tanti dialoghi tra Wanda e Giuntoli per Icardi. Ma lui vuole restare all’Inter» A Kiss Kiss Napoli: «Assu… - cipix81 : @tancredipalmeri @SimoTarantino Simo,non so se te ne sei accorto,ma Tanc è un Biasin mascherato,la Wanda li sta allattando entrambi. -