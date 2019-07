WTA Washington – Ottimo debutto per Camila Giorgi | l’azzurra stende in due set

WTA Washington – Sorprendente ko per Sloane Stephens - l’americana sconfitta all’esordio dalla Peterson : La tennista americana cede in due set all’avversaria svedese, che si impone con il punteggio di 6-2, 7-5 Sloane Stephens esce immediatamente di scena dal torneo WTA di Washington, la tennista americana cede in due set all’esordio alla svedese Peterson. Niente da fare per la numero 8 del ranking, costretta ad alzare bandiera bianca al cospetto di un’avversaria più indietro in classifica, abile ad imporsi con il punteggio ...